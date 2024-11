V Kursku naj bi bilo že okoli deset tisoč severnokorejskih vojakov

Na obmejna območja ruske regije Kursk je že prispelo več kot deset tisoč severnokorejskih vojakov, so v ponedeljek potrdili v Washingtonu in Kijevu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem kritiziral zaveznice, da kljub temu še niso okrepile svojega odziva, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Število Severnih Korejcev se povečuje, odziv naših partnerjev pa se ne povečuje. Na žalost," je v svojem večernem videosporočilu dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Po informacijah ukrajinskih obveščevalnih služb je v Kursku že okoli 11 tisoč severnokorejskih vojakov, za katere domnevajo, da jih bo Rusija poslala v boj proti Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za zdaj ni znano, ali bi se lahko severnokorejski vojaki borili proti ukrajinskim silam na ozemlju Ukrajine ali na ruskem ozemlju, ki je pod nadzorom Ukrajine, kot so na primer deli Kurska.

Večino poslali na frontna območja

Pentagon sicer navaja, da je na območju Rusije skupno 12 tisoč severnokorejskih vojakov, od tega deset tisoč v Kursku.

"Če bi se te enote udeležile bojnih operacij proti Ukrajini, bi postale legitimni vojaški cilji," je v ponedeljek dejal tiskovni predstavnik Pentagona Pat Ryder. Dodal je, da Pentagon še preučuje poročila o domnevnih severnokorejskih bojnih operacijah, a za zdaj vse kaže na to, da bodo nekako sodelovali v njih.

Prisotnost severnokorejskih vojakov v Kursku so danes potrdili tudi v Seulu. Južnokorejsko obrambno ministrstvo je ocenilo, da je v Rusiji več kot deset tisoč severnokorejskih vojakov in da so jih večje število že napotili na frontna območja, med njimi Kursk, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Ukrajinska operacija v Kursku medtem po navedbah Zelenskega napreduje, saj jim je uspelo vzpostaviti varovalno območje na ukrajinsko-ruski meji, uspelo pa jim je zajeti tudi nekaj ruskih vojakov za morebitne prihodnje izmenjave.

Opazovalci sicer ocenjujejo, da je ukrajinska vojska v svojih operacijah na ruskem ozemlju utrpela precejšnje izgube, še poroča AFP.