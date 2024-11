Bitka za Doneck: ceste so polne uničenih ruskih vozil

Cilj ruskih vojakov je izgnati ukrajinsko brigado iz vasi Ilinka, ki leži 32 kilometrov zahodno od mesta Doneck v istoimenski regiji. Če namreč Ilinka in okoliške vasi padejo, se lahko Rusi premaknejo še severneje in obkolijo ukrajinske vojaške enote v Karahovu, naselju, ki je ključnega pomena za ukrajinsko obrambo celotne regije.

"Razmere bodo lahko kritične," je zapisal pilot ukrajinskega drona. "Sovražniki nas množično napadajo. Napad se je začel pred približno dvema tednoma," je dodal.

Ukrajinci z droni uničujejo ruska vozila

Ukrajinski vojaki in njihove enote so z brezpilotnimi letali uničili na desetine ruskih vozil, povsem novih modelov BMP-3. Rusi so nato začeli uporabljati starejše modele BMP-2 in MT-LB, a tudi te Ukrajinci uničujejo.

Ceste proti Ilinki so polne uničenih ruskih vozil. Analitik Andrew Perpetua je v samo enem dnevu, to nedeljo, naštel neverjetnih 206 uničenih, poškodovanih in zapuščenih ruskih vozil. Istega dne so Ukrajinci izgubili le 49 vozil.

Ukrajincem primanjkuje vojakov in opreme

Ukrajinske sile so na vzhodu močno preobremenjene, a poskušajo ohraniti nadzor nad okupiranim delom ruske regije Kursk. To ozemlje, ki ga Kijev morda vidi kot pomembno prednost v morebitnih prihodnjih mirovnih pogajanjih, je pod vse večjim pritiskom ne le ruskih vojakov, ampak tudi tisočih okrepitev iz Severne Koreje.

Ministrstvo za obrambo v Kijevu medtem pospešeno poskuša oblikovati nove brigade, da bi okrepili izčrpano frontno črto, vendar se številni še usposabljajo. Poraja se tudi vprašanje, ali ima Ukrajina dovolj sodobnih vozil, da bi opremila brigado.