V krsto so ga zakopali živega, a se mu je uspelo rešiti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je Victor povedal za tamkajšnje medije, se je na festivalu zabaval in plesal s prijatelji, eden izmed njih pa ga je povabil tudi na pivo, kjer se potem napil do te mere, da se je onesvestil in se kmalu zbudil v krsti, v 80 kilometrov oddaljenem mestu, kjer ni bilo nikogar, ki bi ga poznal.

Zbudil se je naslednje jutro in bil zaprt v krsti podobnem zaboju

Kot je dodal, se je v drugem kraju prebudil pod nekakšno konstrukcijo, saj je želel urinirati. Od zadnje pijače se kasneje ni več spomnil, kaj se mu je zgodilo, niti kdo ga je dal v krsto ter prepeljal v drugo mesto. Povedal je, da se je s težavo prebil iz krste in se pri tem tudi poškodoval.

"Ko mi je naposled uspelo odpreti krsto, sem s težavo razbil steklo, ki je bilo na vrhu, skozi odprtino pa je začela vdirati zemlja, umazanija in nestrjen cement," je povedal Victor.

Ko je svojo zgodbo predstavil policiji, mu uslužbenci niso verjeli in mu rekli, da je preveč pijan, da bi lahko povedal, kaj se mu je zgodilo med tem, ko naj bi ga živega zakopali.

Sam trdi, da je človeška žrtev staroselcev, ki so ga želeli darovati materi Zemlji

Kot je povedal njegov najditelj Alex Magno, ki ga je zjutraj našel med pol sedmo in sedmo uro, ga je Victor, ki je imel na sebi ves čas nestrjen cement, prosil za pomoč. Sam je dodal, da z njegovim primerom nima nič, vse skupaj pa se mu je zdelo zelo nenavadno.

Festival Pachamama (Mati Zemlja) je sicer znan po tem, da na njem domorodci darujejo materi Zemlji različne darove, med njimi so lahko žive živali, fetusi ovc, listi koke in druge stvari. Victor pa trdi, da je bil sam med človeškimi žrtvami, saj jih staroselci še vedno ponujajo v starodavnih ritualih, da bi s tem pomirili mater Zemljo. Ritual še vedno ohranja ljudstvo Toba v Južni Ameriki, ki živi v Argentini, Paragvaju in Boliviji.