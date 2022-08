V kombiju živi z bivšim in zdajšnjim partnerjem ter tremi otroki. Sledilci: To je brezpogojna ljubezen! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

34-letna Nemka že šest let živi v kombiju z bivšim možem in zdajšnjim partnerjem ter tremi otroki. Svoje življenje velikokrat ovekovečijo in podrobnosti delijo na TikToku. Njihova stran @wild.family.life ima več kot 21 tisoč sledilcev. Številni dvomijo o takem načinu življenja in se sprašujejo, kako to vpliva na otroke.

Številni sledilci dvomijo o njihovem življenjskem slogu in vplivu na otroke

Uporabniki TikToka pogosto komentirajo njihove videe in nekateri komentarji so zelo negativni. Ljudje se sprašujejo, kako tak način življenja vpliva na njihove otroke. Nadine jim je že večkrat pojasnila, zakaj je pozitiven odnos z bivšim partnerjem in sobivanje, ki ga izvajata, zdravo za njihove otroke.

Sacha, njen nekdanji partner, je oče Nadininih dveh otrok, njen zdajšnji partner Alex pa oče najmlajšega otroka. Oba pomagata skrbeti za vse tri otroke in Nadine trdi, da njun sistem sostarševstva odlično deluje.

"Vsi smo dobri prijatelji. Izkazalo se je, da to dobro vpliva na naše otroke," je zapisala v enem od svojih videov na TikToku. "Otrokom nam je uspelo pokazati, kako dobri ljudje lahko sodelujejo, če to želijo."

Nekateri jih podpirajo: To je brezpogojna ljubezen

Nekateri sledilci pa so nenavadno družinsko odločitev podprli. "Ja, to je brezpogojna ljubezen," je komentirala ena oseba.

"To je neverjetno, tako so ljubeči," je dodal drugi.

Nadine svoje otroke šola na domu, večinoma med potovanjem. Iz enega od objavljenih videov je razvidno, da poletje preživljajo v Španiji.