Zdaj živijo na cesti: družina, ki je prodala svojo kmetijo

Američana sta imela v Tennesseeju posestvo in kmetijo na več kot štirih hektarjih. Lani januarja sta posestvo prodala in denar namenila izdelavi vozila za nomadsko življenje na cesti in izven nje. Od letošnjega marca, ko so uspeli predelavo vozila končati, so ves čas na poti.

130 tisočakov za hišo na štirih kolesih, ki se lahko pelje skoraj kamorkoli

Za predelavo vozila so izbrali poltovornjak RAM 5500, ki sta ga poimenovala Macho. Vozilo sta predelovala dva meseca. Serijski poltovornjak ju je stal 65 tisoč dolarjev, za izdelavo bivalnega dela sta odštela 15 tisoč, za celotno predelavo pa še dodatnih 50 tisoč dolarjev. Nov družinski dom na štirih kolesih sta tako dobila za 130 tisoč dolarjev.

Macho jim nudi dobrih 10 kvadratnih metrov bivalnih površin, s seboj lahko vzamejo 268 litrov sveže vode in 280 litrov dizelskega goriva. Nosilnost znaša 2,9 tone. Iz bivalnega dela lahko iztegnejo tudi manjšo teraso.