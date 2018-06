V Kanadi potrjena legalizacija konoplje za rekreativne namene

Zakon je zgornji dom kanadskega parlamenta po večmesečni razpravi potrdil s 56 glasovi proti 30 in enim vzdržanim glasom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Spodnji dom je zakon potrdil že novembra lani, zdaj bo odločal še o dopolnitvah senata.

Jeseni začetek prodaje

V Kanadi bodo lahko po novem posamezniki, starejši od 18 let, posedovali do 30 gramov konoplje za osebno rabo. Prodaja mlajšim od 18 let bo v skladu z zveznim zakonom prepovedana, pri čemer bodo lahko province in ozemlja postavile svojo starostno mejo. Posamezniki bodo lahko doma gojili do štiri rastline konoplje.

Sprva so načrtovali, da bi lahko konopljo legalno začeli prodajati že 1. julija na kanadski državni praznik dan Kanade, vendar so začetek prodaje preložili na jesen. Nato bodo province in ozemlja določili, kje in kako se bo konoplja prodajala.

Trudeau izpolnil predvolilno obljubo

Legalizacija konoplje je bila ena od predvolilnih obljub kanadskega premierja Justina Trudeauja, ki je priznal, da je "petkrat ali šestkrat" pokadil džojnt s prijatelji.

Pretekli mesec je v pogovoru za AFP dejal, da svet pri sprejemanju tovrstne zakonodaje pozorno spremlja Kanado, in napovedal, da ji bo več držav sledilo. Vztrajal je, da bo vzpostavitev zakonitega trga konopljo iztrgala iz rok kriminalnih združb, pomenila pa bo tudi zaščito skupnosti in otrok. Trg s konopljo bo po ocenah oblasti vreden od šest do sedem milijard kanadskih dolarjev oziroma od 3,9 do 4,5 milijarde evrov.

Foto: Reuters

Kanada bo ob potrditvi zakona postala prva iz skupine sedmih najrazvitejših držav sveta (G7), ki bo na zvezni ravni legalizirala konopljo za rekreativne namene. Pred tem je to storilo devet ameriških zveznih držav. Uporabo konoplje je pred petimi leti legaliziral tudi Urugvaj.

Prodaja konoplje za medicinske namene je v Kanadi zakonita že od leta 2001, navaja AFP.