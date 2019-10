V Kaliforniji divjajo obsežni požari, oblasti evakuirale na tisoče ljudi #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriško zvezno državo Kalifornijo je ta teden zajelo več požarov v naravi, ki jih razpihuje močan suh veter. Do zdaj so ukazali evakuacijo najmanj 40 tisoč ljudi z območja severno od mesta Los Angeles ter dva tisoč ljudi iz okrožij Geysers in Sonoma na severu države.