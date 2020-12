V Južni Koreji nov rekord. Oblasti svetujejo odpoved vseh druženj.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Južne Koreje danes poročajo o največjem dnevnem porastu okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so jih potrdili 1241, od tega 70 odstotkov na območju prestolnice Seul, kjer živi polovica od 52 milijonov prebivalcev države.

Južna Koreja velja za vzor v boju proti novemu koronavirusu, saj je v prvem valu epidemijo hitro zajezila z obsežnim testiranjem in sledenjem stikov, medtem ko prebivalci vladnim priporočilom sledijo, povzema STA.

Se pa država težje spoprijema s sedanjim drugim valom epidemije. Ta teden so uvedli strožje ukrepe. Druži se lahko največ pet ljudi, turistični kraji, nacionalni parki in smučišča so zaprti, maše potekajo večinoma prek spleta ali pa z zelo malo ljudmi v cerkvah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prebivalcem svetujejo, naj odpovejo vsa srečanja

Oblasti so danes prebivalcem svetovale, naj odpovejo vsa srečanja, tudi s člani družine.

V državi so razširili testiranje na okužbo. Na območju Seula je testiranje brezplačno, izvajali pa ga bodo do 3. januarja. Samo v četrtek so opravili 118.000 testov, še poroča AFP.

Skupno so doslej v državi potrdili 54.770 okužb, umrlo pa je 773 bolnikov s covid-19.