V Izraelu znova množični protivladni protesti

Protestniki Netanjahuju očitajo, da je namerno prezrl svarila pred napadom palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani. Obenem mu pripisujejo odgovornost glede preostalih talcev, ki še ostajajo v rokah oboroženih palestinskih skrajnežev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

BREAKING: TEL AVIV ON FIRE AND COMPLETE CHAOS



There are estimated 100,000 and growing on true streets of Tel Aviv and across israel.



Families of israeli prisoners in Gaza are leading the protests. pic.twitter.com/8JRijG4kNs