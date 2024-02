V izraelskih racijah na Zahodnem bregu trije mrtvi #vŽivo

Pomembnejši poudarki dneva:



14.27 Iran: Izrael je napadel naše plinovode. To je teroristična sabotaža

14.12 V izraelskih racijah na Zahodnem bregu trije mrtvi

Iran je danes obtožil Izrael, da stoji za prejšnjim tedenskim napadom na iranske plinovode, poroča tiskovna agencija Tasnim besede ministra za nafto Javada Owjija. Owji je dve eksploziji na iranskem glavnem plinovodnem omrežju, ki poteka od juga proti severu, označil za "teroristično sabotažno dejanje". Napad se je zgodil 14. februarja.

"Sovražnik je nameraval prekiniti oskrbo gospodinjstev s plinom (...), vendar so naši kolegi v dveh urah preprečili izraelsko zaroto in le bilo poškodovanih le nekaj cevi," je dejal Owdji.

Decembra lani je hekerska skupina, povezana z Iranom in Izraelom, objavila, da je izvedla kibernetski napad, ki je uničil 70 odstotkov iranskih bencinskih črpalk.

Izraelska vojska je ponoči izvedla več racij na zasedenem Zahodnem bregu. V kraju Dženin je po lastnih navedbah ubila tri palestinske borce, med racijami na Zahodnem bregu pa je aretirala 40 ljudi in zasegla večjo količino orožja, poroča katarska televizija Al Jazeera.

"V protiteroristični operaciji v mestu Dženin so vojaki prijeli 14 osumljencev in ubili tri teroriste. Prav tako so zasegli orožje in odkrili več eksplozivnih naprav," je sporočila izraelska vojska. Dodala je, da so palestinski borci streljali na izraelske vojake, med racijami pa so posredovale tudi izraelske letalske sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je poročala palestinska tiskovna agencija Wafa, so izraelske sile v Dženinu obkolile dve hiši in sprožile spopade, med katerimi so bili ranjeni trije Palestinci. Palestinsko ministrstvo za zdravje pa je doslej potrdilo eno smrtno žrtev v izraelski raciji v Dženinu.

Izrael je sicer racije med drugim izvedel tudi v Nablusu in Ramali. V vasi Abu Dis pa naj bi izraelska policija aretirala domnevnega preprodajalca orožja.

Po napadu pripadnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra so se razmere zaostrile tudi na zasedenem Zahodnem bregu. Izraelska vojska redno izvaja racije, zlasti v mestih Dženin in Nablus, ki naj bi veljala za utrdbi palestinskih oboroženih skupin.

Po podatkih oblasti v Ramali je bilo od 7. oktobra na Zahodnem bregu ubitih najmanj 400 Palestincev, še okoli 7100 pa jih je aretirala, poroča Al Jazeera.