Srbski parlament potrdil novo vlado

Poslanci srbskega parlamenta so danes s 152 glasovi za in 61 proti podprli sestavo nove vlade pod vodstvom premierja Miloša Vučevića. Nova vlada šteje 31 članov, od tega pet ministrov brez listnice. Člani vlade so danes zaprisegli za štiriletni mandat, slovesne zaprisege pa se je udeležil tudi predsednik države Aleksandar Vučić.

Vlado, ki jo bo vodil predsednik vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) in dosedanji obrambni minister Vučević, sestavlja še 25 resornih ministrov in pet ministrov brez listnice. Nova vlada se ne bo bistveno razlikovala od prejšnje, ki jo je vodila Ana Brnabić, sicer nova predsednica parlamenta.

Vučević je pred glasovanjem v nagovoru poslancem med drugim poudaril, da bo vlada, ki jo predlaga, v največji meri vlada kontinuitete, ter da polnopravno članstvo v EU ostaja strateška prioriteta Srbije, poroča srbski portal N1.

Povedal je še, da bo največji izziv za novo vlado obramba suverenosti, da bodo predlagali obvezno štirimesečno služenje vojaškega roka, pa tudi, da bo prioriteta ohranitev in dvig življenjskega standarda državljanov Srbije.

Podpredsednik vlade sankcioniran s strani ZDA

Nova vlada bo imela po predlogu Vučevića štiri podpredsednike. Eden od njih bo nekdanji vodja obveščevalne službe Aleksandar Vulin, ki je od julija lani na seznamu sankcij ZDA, med drugim zaradi povezav z Rusijo.

Vodenje zunanjega ministrstva prevzema dosedanji veleposlanik v Washingtonu Marko Đurić, ki tako kot Vučević velja za tesnega zaveznika predsednika Vučića. Ivica Dačić, ki je bil doslej zunanji minister, bo vodil notranje ministrstvo. Minister za obrambo je Bratislav Gašić, dosedanji notranji minister.

V vlado se kot minister brez listnice vrača tudi Nenad Popović, ki je prav tako na seznamu oseb, proti katerim so ZDA uvedle sankcije zaradi povezav z Rusijo.

Foto: Guliverimage

Nova vlada se bo drevi sestala na svoji prvi seji. Pred tem so člani vlade slovesno zaprisegli za štiriletni mandat v navzočnosti predsednika Vučića, ki je čestital ministrom ob izvolitvi in jih pozval, naj se bolj kot kdajkoli prej borijo za svojo državo in ljudi, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Nova vlada prevzema položaj po decembrskih predčasnih parlamentarnih volitvah, na katerih je slavila Vučićeva koalicija s SNS na čelu. V novem sklicu 250-članske skupščine ima 129 poslancev. Opozicija je koalicijo pod vodstvom SNS obtožila volilne kraje. Na številne nepravilnosti med parlamentarnimi, pokrajinskimi in lokalnimi volitvami, ki so potekale 17. decembra, so opozorili tudi mednarodni opazovalci.