V izraelskih napadih na Gazo in Zahodni breg več deset mrtvih

V izraelskih napadih na več delov Gaze in na zasedenem Zahodnem bregu je od ponedeljka življenje izgubilo več kot 20 Palestincev. Izraelske sile so napadle mesto Gaza, begunsko taborišče Al Magazi, mesto Deir al Balah in begunsko taborišče v Han Junisu, medtem ko so na Zahodnem bregu zadeli begunsko taborišče Nur Šams, poročajo tuji mediji.

Po nočnem izraelskem zračnem napadu na stanovanjsko zgradbo v soseski Tufah v mestu Gaza so izpod ruševin izkopali vsaj štiri trupla. Poleg tega so reševalci po raketnem napadu na stanovanje v mestu Gaza našli še šest trupel dveh družin. Med smrtnimi žrtvami so bile tri ženske in deklica, poroča španska tiskovna agencija Efe.

Izraelske sile so obstreljevale tudi begunsko taborišče Al Magazi v osrednjem delu Gaze in zadele stanovanjsko zgradbo. V napadu je življenje izgubilo sedem ljudi, med njimi ženske in otroci, je poročala palestinska tiskovna agencija Wafa.

Wafa je še poročala, da izraelsko topništvo nadaljuje obstreljevanje vzhodnih predelov mesta Deir al Balah, ki ga je začelo pred več kot tednom. Medtem ko se je več tisoč Palestincev v preteklih mesecih zateklo v mesto, kjer delujejo številne nevladne organizacije, so po evakuaciji novo zatočišče našli v humanitarni coni zahodno od mesta.

Zračni napadi so prizadeli tudi stanovanjsko zgradbo v begunskem taborišču v Han Junisu na jugu Gaze. Po besedah tiskovnega predstavnika palestinske civilne obrambe je življenje izgubilo pet ljudi.

Napadi še naprej na zasedenem Zahodnem bregu

Izraelski napadi se nadaljujejo tudi na zasedenem Zahodnem bregu. Po podatkih Palestinske uprave je v ponedeljkovem zračnem napadu umrlo pet ljudi, več jih je bilo ranjenih. Izraelska vojska je napad potrdila in navedla, da so zadeli operativni center na območju Nur Šams. Po navedbah dopisnika Wafe je bil napad usmerjen na hišo v begunskem taborišču Nur Šams.

Palestinsko ministrstvo za zdravje je poročalo, da so izraelski naseljenci v bližini Betlehema ustrelili eno osebo in tri ranili, je poročal britanski BBC.

V izraelskih napadih je od 7. oktobra lani na zasedenem Zahodnem bregu življenje izgubilo več kot 640 Palestincev, podatke palestinskega ministrstva za zdravje povzema francoska tiskovna agencija AFP. Po podatkih izraelskih oblasti je bilo v istem obdobju v palestinskih napadih na Zahodnem bregu ubitih najmanj 19 Izraelcev.

Od 7. oktobra lani je bilo po podatkih Wafe v palestinski enklavi ubitih najmanj 40.476 ljudi, več kot 93.600 jih je bilo ranjenih. Ob tem se med prebivalci širijo bolezni zaradi prenaseljenosti, trpijo zaradi pomanjkanja pitne vode in pomanjkljive higiene v begunskih taboriščih.