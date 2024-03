Izrael napadel Sirijo: ubitih najmanj 36 sirskih vojakov

Sirska tiskovna agencija Sana je medtem ob navajanju sirske vojske poročala, da so bili v napadu ubiti in ranjeni civilisti in vojaki.

Izraelska vojska se za AFP ni želela odzvati "na poročanja tujih medijev".

Izrael je od začetka državljanske vojne v Siriji leta 2011 izvedel več sto zračnih napadov na območje, kjer pa skuša predvsem onemogočiti dobavo orožja za Hezbolah. Število napadov se je okrepilo po začetku vojne s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas 7. oktobra lani.