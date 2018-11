V Italiji zaradi poskusa zastrupitve aretirali Libanonca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Sardiniji so zaradi suma terorizma aretirali 38-letnega Libanonca palestinskih korenin, je danes sporočila lokalna policija. Kot so navedli, je skušal moški zastrupiti vodno zajetje.

Moškemu, ki so ga aretirali v mestu Macomer v notranjosti otoka, očitajo, da je deloval za skrajno džihadistično skupino Islamska država (IS). Strup so identificirali kot pesticid, ki je za ljudi nevaren že v majhnih količinah, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila policija.

Na 38-letnika so oblasti postale pozorne, ker naj bi njegov domnevni bratranec v Libanonu načrtoval zastrupitev vodnega zajetja ene od tamkajšnjih vojašnic.