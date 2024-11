V Italiji so pripravili spletno peticijo proti poseku več kot 200 let stare jelke v bližini Gardskega jezera, ki naj bi letos postala božična jelka na Trgu svetega Petra v Vatikanu. Eden od lokalnih odborov papeža Frančiška poziva, naj prekliče posek drevesa.

30 metrov visoka jelka v dolini Ledro je po navedbah lokalnih prebivalcev v neposredni nevarnosti, zato so pisali papežu Frančišku in ga pozvali, naj prekliče posek drevesa, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Pripravili so tudi spletno peticijo, ki ima že 40 tisoč podpisnikov, in najeli odvetnika, da v imenu lokalnih društev in odborov prepreči po njihovem mnenju nekoristen posek drevesa.

Med odbori, ki nasprotujejo poseku jelke, je Comitato Quaranta e tre milioni, poimenovan po 40 drevesih, ki jih je občina Ledro podarila Vatikanu, in treh milijonih dreves, ki jih po njihovi oceni v Italiji vsako leto pred božičem posekajo v Italiji.

Predvidenih 60 tisoč evrov za posek bi lahko uporabili za druge potrebe pet tisoč prebivalcev občine, trdijo v odboru in Vatikanu predlagajo, da postavi "stalno umetniško drevo" iz lesa "dreves, ki so padla zaradi podnebnih sprememb".