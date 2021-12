V božičnem drevescu našli eno najbolj strupenih kač #video

"Pobrskal sem po spletu in preiskal, katere kače živijo v naši bližini in okolici, ter takoj ugotovil, da gre za drevesno kačo ali boomslanga. Bil sem presenečen, saj je to ena izmed najbolj strupenih kač na svetu," je povedal Rob Wild.

Družini je kačo pomagal odstraniti usposobljeni poznavalec kač

Družina je takoj poklicala profesionalnega lovilca kač, ki mu je kačo uspelo ujeti in jo nepoškodovano prenesti v vrečo.

Ugrizi boomslangov ali drevesnih kač naj bi bili redki, a če se zgodijo, lahko povzročijo bolečo smrt.

Boomslangi (v izvirniku) ali drevesne kače so velike in zelo strupene kače iz družine Colubriadae. Najpogosteje jih najdemo v podsaharski Afriki. Največkrat jedo manjše živali, kot so kameleoni, ptice in žabe, pa tudi jajca. Tako kot vse kače tudi one pogoltnejo ves plen in ga ne žvečijo.