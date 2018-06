Pred predsednikom države je danes v Italiji prisegla nova vlada, ki jo sestavljata desna Liga in populistično Gibanje pet zvezd. Osemnajstčlansko vlado vodijo 53-letni pravnik Giuseppe Conte, vodja gibanja Luigi Di Maio in vodja Lige Matteo Salvini pa sta zasedla položaja podpredsednikov. O zaupnici vladi naj bi v ponedeljek ali torek glasoval parlament.

Predsednik nove italijanske vlade je 53-letni odvetnik in profesor prava, ki javnosti doslej ni bil znan in je bil do nedavnega zelo oddaljen od sveta politike. Potem ko sta v četrtek stranki dosegli nov dogovor o vladi, je znova prejel mandat in predsedniku Sergiu Mattarelli predstavil nov seznam ministrov. Pred tem ga je v nedeljo vrnil, saj je predsednik zavrnil predlog, da bi minister za finance in gospodarstvo postal evroskeptik Paolo Savona.

45-letni Salvini, ki je znan po svojih protipriseljenskih stališčih, je prevzel položaj notranjega ministra. S slogani proti nezakonitemu priseljevanju, Bruslju, evru, bankirjem in lobistom je oživil Severno ligo, ki so jo po škandalu s poneverbami denarja leta 2012 številni razglasili za mrtvo. Pod Salvinijevim vodstvom se je stranka odpovedala sloganom o odcepitvi, njen vodja pa je pragmatično tudi skrajšal ime iz Severne Lige v Ligo, da bi pridobil volivce z juga Italije.

Kdo so ministri?

Di Maio je medtem postal minister za delo in gospodarski razvoj. Enaintridesetletnik iz južnoitalijanskega mesteca Pomigliano d'Arco, ki ni dokončal študija računalništva in kasneje prava, uteleša resnejše krilo do Evrope kritičnega gibanja. Je eden od najglasnejših zagovornikov uvedbe osnovnega mesečnega dohodka, ta naj bi v skladu s koalicijskim dogovorom znašal 780 evrov.

V novi vladi je tudi 81-letni Savona, ki bo pristojen za evropske zadeve. Velja za kritika evropske skupne valute in se zavzema tudi za izstop Italije iz evrskega območja.

Ministrstvo za gospodarstvo in finance je prevzel profesor ekonomije Giovanni Tria, ki ni član nobene stranke. Zagovarja obstanek države v območju evra, ki bi ga bilo treba po njegovem mnenju reformirati. Podpira enotno davčno stopnjo z dvema stopnjama in višji DDV. Nasprotuje osnovnemu mesečnemu dohodku.

Zunanji minister je postal Enzo Moavero Milanesi, minister za evropske zadeve v vladi Enrica Lette (2013-2014). Znan je kot zmeren in mednarodno izkušen pogajalec. Ministrstvo za pravosodje bo odslej vodil Alfonso Bonafede, desna roka Di Maia.

Ob 13 ministricah še pet ministric

Vlado poleg 13 ministrov sestavlja pet ministric. Med pomembnejšimi ministrskimi položaji, ki so jih zasedle ženske, je položaj ministrice za obrambo. Vodila ga bo strokovnjakinja za varnost Elisabetta Trenta, ki je članica gibanja.

Senatorka iz vrst Lige in odvetnica Giulia Bongiorno je prisegla na položaj ministrice za javno upravo. Med drugim je uspešno branila pokojnega nekdanjega premierja Giulia Andreottija v okviru odmevnega procesa proti mafiji v Palermu.

Ženski vodita tudi dve novi ministrstvi. Tako je senatorka Gibanja pet zvezd Barbara Lezzi prevzela ministrstvo za jug, ki naj bi se ukvarjalo z južno Italijo. Poslanka Lige in odvetnica Erika Stefani pa vodi ministrstvo za regije, ki je sicer obstajalo že pred letom 1999. Kot je pojasnila, se bo posvetila gradnji avtonomije italijanskih regij, kar je ena od prednostnih nalog Lige.

Pregledovali bodo tudi EU-pogodbe

V koalicijskem programu sta stranki napovedali pregled EU-pogodb. Na področju zunanje politike si bo nova vlada v Bruslju prizadevala za odpravo sankcij proti Rusiji. Italijanska oborožitvena industrija pa bo deležna podpore.

Na področju priseljevanja in varnosti se bo Rim zavzemala za spremembo dublinske uredbe. V Italiji naj bi poenostavili postopke za izgon in zaostrili boj proti tihotapcem ljudi. Radikalna islamska združenja in molilnice naj bi zaprli. Načrtovan je tudi register imamov. Na policiji naj bi oblikovali nova delovna mesta.

O zaupnici vladi bosta po poročanju medijev v ponedeljek ali torek glasovala še oba domova parlamenta, vendar imata vladajoči stranki v obeh domovih večino, tako da bo to zgolj formalnost.