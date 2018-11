V Italiji odločni: Ne bomo klonili pritiskom

Opolnoči se je iztekel rok, do katerega je Evropska komisija od Italije zahtevala spremenjen osnutek proračuna za prihodnje leto. A v Bruslju so prejeli le sproočilo podpredsednika italijanske vlade Luigija Di Maria, da Italija ne bo klonila pritiskom. "Prepričani smo, da je to proračun, ki ga naša država potrebuje, da se znova postavi na noge."

Italijanska vlada tako ne namerava spreminjati načrtov glede dodatnega zadolževanja ne napovedi o gospodarski rasti. To je bil sicer prvi primer v zgodovini EU, da je Evropska komisija zavrnila proračunski osnutek članice območja z evrom in zahtevala novega. V Bruslju so se za to odločili zaradi odstopanj od proračunskih pravil "brez primere".

Za pripravo novega načrta je Italija imela tri tedne časa. Včeraj se je iztekel tudi rok, do katerega bi morala država komisiji posredovati informacije v okviru analize možnosti sprožitve postopka zaradi prekomernega javnega dolga.

V okviru tega postopka je v skrajnem primeru predvidena kazen v višini 0,2 odstotka BDP. Obenem se kot kazen dodaja še delež razlike med dejanskim in ciljnim dolgom za posamezno leto, a skupna kazen ne sme preseči pol odstotka BDP.

Italijanski javni dolg takoj za grškim

Po evropskih proračunskih pravilih, opredeljenih v paktu za stabilnost in rast, je zgornja meja za javni dolg določena pri 60 odstotkih BDP. Italijanski javni dolg je s 130 odstotki BDP za grškim drugi najvišji v EU in eden najvišjih na svetu.

Komisija doslej postopka proti Italiji kljub previsokemu dolgu ni sprožila, ker javnofinančni primanjkljaj - ta je omejen pri treh odstotkih BDP - ni bil previsok in ker je bila pretežno skladna s strukturnimi cilji v preventivni fazi procesa spremljanja javnih financ članic.

A po trenutnem proračunskem načrtu ni več tako, zato komisija preučuje možnost sprožitve postopka v skladu s proračunskimi pravili, imenovanimi šesterček, ki jih je unija uvedla leta 2011 sredi finančne krize.

Kako bo ukrepala Komisija bo znano v naslednjem tedna

Evropska komisija bo ocene vseh osnutkov proračunskih načrtov držav v območju evra objavila 21. novembra in takrat je mogoče pričakovati tudi odgovore na vprašanja, kako bo ukrepala v primeru Italije.

Italija je že mesece v središču pozornosti zaradi spornih potez evroskeptične vlade pod vodstvom Giuseppeja Conteja. Te so v nasprotju z evropskimi proračunskimi pravili, a Bruselj jezi zlasti pristop - odkrito kljubovanje italijanskih oblasti.

Evropski poslanec iz vrst desne Lige, ki poleg še ene evroskeptične stranke, Gibanja petih zvezd, vlada Italiji, je na primer nedavno s čevljem v roki potacal papirje evropskega komisarja za finančne in gospodarske zadeve Pierra Moscovicija ter tako protestiral proti odločitvi komisije.

Medtem ko Bruslju najbolj očitno kljubujeta zlasti podpredsednika vlade, vodja Lige in notranji minister Matteo Salvini ter vodja Gibanja petih zvezd Di Maio, pa premier Conte in finančni minister Giovanni Tria zavzemata bolj spravljiva stališča.