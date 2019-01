V Italiji nič več plastičnih vatiranih palčk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italija je prva država v EU, ki je prepovedala plastične vatirane palčke. Na evropski ravni gredo predlogi v smeri, da se te palčke po vsej EU prepove z letom 2021, Italija pa je pohitela in že od 1. januarja dovoljuje le biološko razgradljive različice.

Italijanska zakonodaja dovoljuje zgolj proizvodnjo in prodajo biološko razgradljivih palčk. Na embalaži morajo biti ob tem jasno navedena navodila za njihovo odlaganje - proizvajalci morajo potrošnike spomniti, da vatirane palčke ne sodijo v straniščno školjko, pač pa med biološke odpadke.

S prepovedjo plastičnih palčk želi Italija med drugim zaščititi obale. Devet odstotkov vseh smeti na plažah namreč predstavljajo prav plastične vatirane palčke, navaja okoljevarstveno združenje Legambiente.

Kmalu tudi prepoved nekaterih drugih plastičnih izdelkov

Italija načrtuje tudi uvedbo prepovedi plastičnih kozarcev, krožnikov, pribora in drugih izdelkov za enkratno uporabo. Te prepovedi naj bi v veljavo stopile z januarjem 2020, je napovedal okoljski minister Sergio Costa. Prepoved se obeta tudi kozmetičnim izdelkom z mikroplastiko.

Evropska komisija je maja lani predlagala prepoved uporabe slamic, plastičnega jedilnega pribora in krožnikov ter plastičnih vatiranih palčk. Predvidoma z letom 2021 naj bi bilo tako v EU prepovedano dajanje na trg plastičnega jedilnega pribora in krožnikov, vatiranih palčk, slamic, palčk za mešanje pijač in palčk za balone, čeprav končnega dogovora o tej temi še ni.

Evropejci na leto odvržejo 25 milijonov ton plastičnih odpadkov. Manj kot 30 odstotkov se jih reciklira. Plastika za enkratno uporabo predstavlja polovico odpadkov v morju ali na obali. Do leta 2050 naj bi bilo v morju več plastike kot rib.