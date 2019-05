V Indiji so se končale volitve, bo Modi ostal na oblasti?

Glavni tekmeci hindujske nacionalistične stranke Bharatiya Janata (BJP) pod vodstvom Narendre Modija so Kongresna stranka pod vodstvom Rahula Gandhija in cela vrsta manjših strank, ki vladajo na regionalni ravni, na primer stranka Aam Aadmi v Delhiju.

Stranka BJP je leta 2014 z 282 sedeži v 428-članskem spodnjem domu parlamenta za las dobila večino, ankete pa kažejo, da je tokrat ne bo. Najstarejša stranka v državi, ki kroji indijsko politiko že vse od osamosvojitve te nekdanje britanske kolonije, Kongresna stranka, pa je leta 2014 utrpela najhujši poraz s samo 44 osvojenimi sedeži, potem ko je imela 206 poslancev.

Vzporedne volitve kažejo na zmago desnega Nacionalnega demokratičnega zavezništva



Rezultati vzporednih volitev kažejo, da bo desno Nacionalno demokratično zavezništvo, ki ga vodi Modijeva stranka, dobilo od 287 do 306 sedežev in s tem večino v 545-članskem parlamentu. Volitve sicer potekajo za 543 sedežev, medtem ko dva predstavnika anglo-indijske skupnosti v parlamentu imenuje indijski predsednik. Koalicija levosredinskih strank Združenega naprednega zavezništva (UPA), ki jo vodi opozicijska Kongresna stranka, naj bi dobila od 128 do 132 sedežev. Indijske vzporedne volitve so zaradi velikosti in zapletenosti volilnega telesa sicer znane po svoji nezanesljivosti.

Volitve potekale v sedmih fazah zaradi velikega števila volivcev

Pred časom je bila zmaga Modijeve stranke BJP skoraj gotova. To se je spremenilo decembra lani, ko je na lokalnih volitvah izgubila tri ključne države v hindujskem osrčju na severu, ki so Modiju leta 2014 pomagale do zmage. Nepričakovano je v politiko vstopila tudi karizmatična sestra vodje Kongresne stranke Priyanka Gandhi, ki je v kampanjo vnesla svež veter. So pa nedavne napetosti s Pakistanom BJP dale dale nov zagon z osredotočenjem kampanje na domoljubje in nacionalno varnost.

Volitve so potekale v sedmih fazah zaradi tehnične zahtevnosti in velikega števila volivcev, pa tudi tveganja nasilja v državi, v kateri je bilo samo leta 2016 ubitih sto politikov ali predstavnikov strank, pa tudi zaradi oboroženih uporov v najmanj devetih zveznih državah. Prva faza volitev je potekala 11. aprila.