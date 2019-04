V Indiji se začenjajo največje demokratične volitve v zgodovini človeštva

V Indiji se danes začenjajo splošne volitve, ki bodo v sedmih fazah potekale do 19. maja. Izidi bodo znani 23. maja. Poznavalci tokratne volitve označujejo za referendum o premierju Narendri Modiju, ki se poteguje za drugi petletni mandat. Zaradi nevarnosti izbruha nasilja so v večjem delu države ob začetku volitev močno poostrili varnostne ukrepe.

Oseminšestdesetletni premier Narendi Modi iz hindujske nacionalistične stranke Bharatiya Janata (BJP) je na eni strani oboževan, na drugi pa ga krivijo za delitve med hindujsko večino in okoli 170 milijoni muslimanov v državi, ki je z 1,34 milijarde ljudi po Kitajski druga država na svetu po številu prebivalstva. Njegov glavni tekmec je vodja opozicijske Kongresne stranke Rahul Gandhi, čigar stranka je del koalicije levosredinskih strank Združenega naprednega zavezništva (UPA). Javnomnenjske ankete napovedujejo težek boj.

Največje volitve v zgodovini človeštva, glasuje lahko več kot 900 milijonov volivcev

Na največje volitve v zgodovini človeštva bo na okoli milijon volišč povabljenih več kot 900 milijonov volivcev, kar je 83 milijonov več kot na zadnjih volitvah leta 2014. Med več tisoč kandidati bodo izbirali 543 poslancev spodnjega doma parlamenta, lok sabhe. Stranka, ki si bo zagotovila večino najmanj 272 poslancev, bo sestavila vlado in izbrala premierja za naslednjih pet let.

Modi je stranko pred petimi leti povedel do zgodovinske zmage, saj je prvič po letu 1984 z 282 sedeži od 428 v lok sabhi osvojil absolutno večino. Najstarejša stranka v državi, ki kroji indijsko politiko že vse od osamosvojitve nekdanje britanske kolonije, Kongresna stranka, je takrat utrpela najhujši poraz s samo 44 osvojenimi sedeži, potem ko je imela 206 poslancev.

Zaradi nevarnosti izbruha nasilja so v večjem delu države ob začetku volitev močno poostrili varnostne ukrepe. Foto: Reuters

Zaradi tveganja nasilja ponekod veljajo poostreni varnostni ukrepi

Še pred nekaj meseci je bila zmaga Modijeve stranke BJP skorajda že zagotovljena. To se je spremenilo decembra lani, ko je stranka na lokalnih volitvah izgubila tri ključne države v hindujskem osrčju na severu, ki so Modiju leta 2014 pomagale do zmage. V politiko je nato nepričakovano vstopila tudi karizmatična sestra vodje Kongresne stranke Priyanka Gandhi, ki je v kampanjo vnesla svež veter. Nedavne napetosti s Pakistanom so BJP sicer dale dale nov zagon z osredotočenjem kampanje na domoljubje in nacionalno varnost.

Volitve potekajo v sedmih fazah zaradi velikega števila volivcev, pa tudi zaradi tveganja nasilja v državi, v kateri je bilo samo leta 2016 ubitih sto politikov ali predstavnikov strank, in zaradi oboroženih uporov v najmanj devetih zveznih državah. V 18 od skupno 29 indijskih zveznih držav zato ob začetku prve faze volitev veljajo močno poostreni varnostni ukrepi, na ulicah pa je več deset tisoč policistov in pripadnikov paravojaških enot.