V Indiji ob padcu avtobusa v sotesko več kot 40 mrtvih

Avtobus je v okrožju Kullu v zvezni državi Himačal Pradeš zapeljal s ceste in padel okoli 150 metrov globoko v sotesko. Lokalni mediji so poročali, da so številni potniki sedeli na strehi avtobusa, a je policija te navedbe zavrnila. Na avtobusu naj bi bilo več kot 70 potnikov. Zaradi hujših poškodb bi lahko število žrtev še naraslo.

