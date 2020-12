V hrvaški Istri pod vodo avtocesta, v Avstriji številni brez elektrike

Na Hrvaškem je obilen dež povzročil težave prebivalcem občine Vrgorac blizu Makarske in ohromil promet v hrvaški Istri. V zaledju Dalmacije je zaradi poplav od sveta odrezanih približno 50 domačinov. V hrvaški Istri je prepovedan promet na avtocesti med izvozoma Višnjan in Baderna, je poročal hrvaški avtoklub (Hak). Močno sneženje pa je na avstrijskem Koroškem povzročilo precej težav. Okoli 4.000 gospodinjstev je ostalo brez preskrbe z elektriko, številne ceste so zaprte.

V zaledju Dalmacije poplavljene hiše

Obilen dež je povzročil težave prebivalcem občine Vrgorac blizu Makarske. Župan Ante Pranić je za regionalno televizijo N1 potrdil, da je poplavljenih najmanj šest stanovanjskih hiš in da je približno 50 prebivalcev v 26 hišah v naselju Kokorići odrezanih od sveta. Hiše stojijo na hribu, ki je z vseh koncev obkrožen z vodo, piše STA.

Kritično na vrgoračkom području, pod vodom su ceste, ugrožene i kuće, javlja naš @RadeZupanovic @N1infoZG pic.twitter.com/mIUO0DvZ9B — Tea Blažević (@blaTeabla) December 9, 2020

Gre za največjo poplavo na tem območju v zadnjih nekaj desetletjih. V nekaterih hišah je voda dosegla tudi šest metrov višine, je poročala N1. Na območju Vrgorca je od torka zvečer padlo približno 80 litrov dežja na kvadratni meter. Prebivalcem pri reševanju premoženja in gradnji nasipov pomagajo gasilci, pripadniki gorske reševalne službe in delavci lokalnega vodnega gospodarstva, je še dejal Pranić. Kot je poudaril, zaradi obilnega dežja, ki še pada, lokalne reke še naraščajo. Samo v torek se je gladina reke Betine zvišala za 45 centimetrov, je po pisanju STA poročal splitski časnik Slobodna Dalmacija na svoji spletni strani.

Poplave ogrožajo tudi nekaj hiš na območju Poreča v Istri. Hudournike in zemeljske plazove so zaznali še na območjih Rovinja, Buj in Pazina. Gasilci so morali na območju Istrske županije posredovati približno 50-krat. Pri Bujah rešujejo človeka, ki je obkrožen z vodo, je danes povedal šef županijskega štaba civilne zaščite Dino Kozlevac za hrvaško tiskovno agencijo Hina. Poudaril je, da v poplavah za zdaj nihče ni bil poškodovan.

V hrvaški Istri pod vodo avtocesta

Zaradi vode na cestišču je za ves promet v obeh smereh zaprt istrski ipsilon med izvozoma Višnjan in Baderna. Prav tako so zaprte državna cesta Rovinj-Kanfanar in še nekatere lokalne ceste v hrvaški Istri. V Rovinju je v preteklih urah padlo 109 litrov dežja na kvadratni meter, je še javila N1. Na svoji spletni strani so objavili tudi fotografije, na katerih je iz zraka videti poplavljeno avtocesto.

Vozači, oprez❗ Iz Općine Oprtalj javljaju da je zbog odrona cesta Sv. Jelena - Ipši privremeno zatvorena za sav... Posted by Radio Istra on Tuesday, 8 December 2020

Močno sneženje povzročilo precej težav na avstrijskem Koroškem

Kot je sporočila tamkajšnja policija, so na avstrijskem Koroškem več cest zaprli zaradi nevarnosti plazov, nekatere pa so zaprte zaradi podrtih dreves. V severnem delu dežele so zaradi obilnih snežnih padavin danes ostale zaprte šole. V Beljaku so zaprli tudi parkirišča in pokopališča, navaja STA.

Nur eine kurze Verschnaufpause hat Frau Holle den Oberkärntnern gegönnt. Bereits Dienstagmittag fielen wieder ordentlich Schneeflocken vom Himmel und riefen die Einsatzkräfte erneut auf den Plan. Posted by Kärntner Krone on Wednesday, 9 December 2020

Brez elektrike več tisoč gospodinjstev

Največ težav povzročajo predvsem izpadi oskrbe z elektriko. Na delu je okoli 160 delavcev, ki odpravljajo napake. Brez elektrike je danes ostalo tudi okoli 2.600 štajerskih gospodinjstev. Na terenu imajo vse razpoložljive enote, ki odpravljajo posledice novozapadlega snega. Položaj je slab tudi na območju vzhodne Tirolske, kjer je zapadlo od 40 do 60 centimetrov snega. Več cest je zaprtih. Brez elektrike je ostalo okoli 2.500 gospodinjstev, še piše STA.