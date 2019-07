Hongkong: zaradi spornega zakona spopadi med protestniki in policijo v nakupovalnem centru #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Hongkongu, kjer že več kot mesec dni potekajo protesti proti zakonu o izročanju osumljencev Kitajski, so znova izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Tokrat je prišlo do fizičnega obračunavanja v enem od nakupovalnih centrov.