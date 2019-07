Protestniki v Hongkongu vdrli v parlament #foto

V Hongkongu so danes protivladni protestniki, ki nasprotujejo predlogu Zakona o izročanju osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski, vdrli v tamkajšnji parlament. Pred tem jim je policija to uspešno preprečevala. V Hongkongu sicer danes obeležujejo 22. obletnico vrnitve nekdanje britanske kolonije Kitajski.

Mednarodno finančno središče so minule tedne pretresale množične demonstracije, na katerih so protestniki zahtevali umik predloga zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski.

Več kot pol milijona protestnikov

Na ulicah se je danes na mirnem shodu znova zbralo več sto tisoč ljudi, ki so zahtevali odstop Pekingu naklonjene hongkonške voditeljice Carrie Lam. Po podatkih organizatorjev jih je prišlo 550 tisoč.

Shod, ki se je medtem že zaključil, so zasenčile manjše skupine mladih in zamaskiranih protestnikov, ki so več ur oblegali zakonodajni svet, kot se imenuje tamkajšnji parlament. Večkrat so skušali vdreti vanj, a so jih policisti razgnali s solzivcem.

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Po približno šestih urah jim je vendarle uspelo vdreti v poslopje, kjer so s sten potrgali fotografije voditeljev mesta. Zasedli so plenarno dvorano in tam razvili hongkonško zastavo iz obdobja, ko je bil Hongkong britanska kolonija.

Oblasti so sporočile, da so morali do večera v bolnišnico odpeljati 43 udeležencev protestov in policistov. Med slednjimi jih je 13, ki so jih protestniki polili z neznano tekočino.

Hongkonška vlada je obsodila nasilje protestnikov. "Skrajni protestniki so z ekstremnim nasiljem vdrli v kompleks zakonodajnega sveta," so zapisali. "Ti protestniki so resno ogrozili varnost policistov in drugih ljudi. Takšna nasilna dejanja so nesprejemljiva za družbo," so poudarili.

Britanski zunanji minister izrazil podporo

Policija je protestnikom postavila ultimat, naj zapustijo parlament. "Kmalu bo policija šla na območje parlamenta, da bi ga izpraznila. Če bomo naleteli na upiranje, bomo uporabili ustrezno silo," so opozorili.

V Hongkongu danes obeležujejo 22. obletnico vrnitve Kitajski, ki so se je spomnili s slovesnim dvigom zastave.

"Kar se je zgodilo v zadnjih tednih, je sprožilo spore med vlado in prebivalci," je na slovesnosti povedala Lamova. "Zaradi tega popolnoma razumem, da moram biti pozorna in razumeti čustva ljudi," je poudarila.

Britanski zunanji minister Jeremy Hunt je ob tem izrazil podporo Hongkongu in njegovim "neomajnim svoboščinam". "Nasilje ni sprejemljivo, vendar morajo Hongkonžani ohraniti pravico do mirnega protestiranja v skladu z zakonom, kot je to danes pokazalo več sto tisoč pogumnih ljudi," je zapisal.

Evropska unija je ob današnjih izgredih na protestih pozvala k zadržanosti in dialogu z željo, da bi našli pot naprej.