V Hongkongu novi spopadi protestnikov s policijo

V Hongkongu je danes na območju univerzitetnega kampusa znova izbruhnilo nasilje med protestniki in policisti. Nekega policista je v nogo zadela puščica, ki jo je izstrelil eden od aktivistov, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Medtem javnost razdvaja dejstvo, da so se na hongkonške ulice v soboto podali kitajski vojaki.

Fotografije prikazujejo policista, v nogo katerega se je zarila puščica. Do incidenta je prišlo na območju kampusa hongkonške politehnične univerze, prizorišča silovitih spopadov med protestniki in policisti. Moža postave so odpeljali v bolnišnico, so sporočili iz policije.

Proti protestnikom, ki so zavzeli kampus, je policija sicer uporabila vodni top in solzivec.

Še vedno blokirajo podmorski predor

Aktivistom medtem še naprej uspeva blokirati podmorski predor Hung Hom, ki velja za glavno cestno povezavo med polotokom Kowloon in otokom Hongkong. Napovedali so, da bodo "stisnili gospodarstvo" in s tem prisilili mestne oblasti v spremembe.

Foto: Reuters Protesti so Hongkong zajeli junija, protestniki pa na njih izražajo jezo zaradi krčenja demokratičnih pravil v finančni metropoli. Demonstranti zahtevajo odstop hongkonške voditeljice Carrie Lam, svobodne volitve, neodvisno preiskavo policijskega nasilja nad protestniki ter nekaznovanje za doslej več kot 4000 prijetih protestnikov.

Potem ko je policija pričela nasilno zatirati večje organizirane proteste, so se protestniki poslužili novega pristopa, v katerem manjše skupine blokirajo ulice in uničujejo javno infrastrukturo na različnih koncih mesta. S tem jim je uspelo zapreti več delov železniške mreže ter blokirati poslovanje trgovin in delovanje šol. Študenti so s somišljeniki tudi zavzeli več univerz po mestu.

Javnost razdvaja prihod kitajske ljudske armade na ulice

Upravljavci hongkonškega letališča so danes sporočili, da se je promet oktobra glede na isti mesec lani znižal za 13 odstotkov na 5,4 milijona potnikov.

Medtem javnost razdvaja dejstvo, da so se na ulice Hongkonga v soboto podali vojaki kitajske ljudske armade. Ti so v športnih oblačilih v formacijah in na jasne ukaze čistili ulice ter odstranjevali blokade, kar je pri prebivalcih zbudilo različne občutke.

Nasprotniki protestov so njihovo prisotnost pozdravili in med drugim opozarjali, da ulice niso varne za nikogar, za njihovo čiščenje in popravila uničene infrastrukture pa morajo plačevati vsi davkoplačevalci. Drugi pa so prepričani, da gre za svarilo Pekinga protestnikom, da se potrpljenje kitajski oblasti izteka.