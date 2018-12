V Gruziji zaradi domnevnih volilnih prevar več tisoč protestnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z zastavami Gruzije in Evropske unije v rokah so se protestniki zbrali na aveniji pred parlamentom. "Tu sem, da protestiramo proti volilni prevari," je dejala ena od protestnic. Foto: Reuters

Na drugem krogu predsedniških volitev je s skoraj 60 odstotki glasov zmagala Zurbišvilijeva in postala prva ženska na čelu te nekdanje sovjetske republike. Kot je dejala po izvolitvi, je to korak naprej za ženske v državi in korak bližje EU.

A opozicijski voditelj, njen protikandidat Grigol Vašadze je zavrnil rezultate volitev ter pozval k predčasnim parlamentarnim volitvam in mirnim demonstracijam.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), ki je spremljala volitve, je pohvalila volilni proces. Kot pomanjkljivost so sicer izpostavili, da je imela Zurabišvilijeva podporo države.

To so bile sicer zadnje neposredne predsedniške volitve v Gruziji. Po izteku tega mandata bo predsednika države s šestletnim mandatom izbiralo 300 delegatov - poslanci ter predstavniki regij in občin. Predsednica, ki bo položaj prevzela sredi decembra, bo imela predvsem protokolarno vlogo, kar je določeno z novo ustavo, sprejeto septembra 2017.