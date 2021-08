V Grčiji protesti proti protikoronskim ukrepom #video

V grški prestolnici Atene in pristaniškem mestu Solun na severu države se je v nedeljo zvečer zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti vladnim protikoronskim ukrepom. Po navedbah lokalnih medijev se je v Atenah zbralo okoli tri tisoč ljudi, v Solunu pa okoli pet tisoč.

V Atenah se je približno 200 ljudi ob koncu protestov ločilo od demonstracij ter začelo policiste pred grškim parlamentom obmetavati z gorečimi predmeti in kamenjem. Policisti so se odzvali s šok granatami, solzivcem in vodnim topom, zaradi česar so se izgredniki razbežali.

V skladu z gršimi ukrepi je vstop v restavracije in kulturne ustanove dovoljen samo cepljenim proti bolezni covid-19. Zaposlene v zdravstvenem sektorju, ki ne bodo cepljeni, naj bi s 1. septembrom suspendirali, plačila za svoje delo pa ne bodo dobili, dokler ne bodo cepljeni. Ta politika od 16. avgusta že velja za zaposlene pri oskrbi starejših.

V Grčiji se je število novih okužb z novim koronavirusom v zadnjih tednih močno povečalo, večinoma zaradi počitniške turistične sezone. Za večino otoka Kreta in še druge otoke na jugu Egejskega morja že nekaj dni velja nočna policijska ura med med 1. in 6. uro zjutraj.