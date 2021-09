Postopek proti ministrici je sprožilo posebno sodišče, ki je v Franciji pristojno za sodne postopke proti članom vlade za dejanja, storjena pri opravljanju službe. Sodišče je v petek tudi zaslišalo Agnes Buzyn, ki je bila na položaju ministrice od maja 2017 do februarja 2020.

Nekdanja ministrica je ob tem pozdravila to priložnost kot možnost, da pojasni "svoje stališče in resnico". Kot je dodala, ne bo dovolila diskreditacije vlade ali nje same, ko pa so naredili "tako veliko, da bi pripravili državo na globalno zdravstveno krizo, ki še vedno traja".

Uvedba postopka proti Buzynovi pomeni, da so pristojni preiskovalci našli prepričljive indice za kršitve pri ravnanju ministrice. Če bodo v nadaljevanju postopka našli zadostne dokaze, lahko ta na koncu vodi v sojenje.

Foto: Reuters

V povezavi s preiskavami potekale tudi hišne preiskave

V ozadju uvedbe postopka proti nekdanji ministrici, ki je odstopila, da bi nastopila kot kandidatka za županjo Pariza, so predhodne preiskave iz julija 2020, ki so poleg nje zajele še njenega naslednika Oliviera Verana in nekdanjega premierja Edouarda Philippa.

Proti njim je bilo glede ukrepanja v pandemiji vloženih več pritožb, med drugim zdravnikov, policijskega sindikata in svojcev umrlih covidnih bolnikov. Očitki se med drugim nanašajo na pomanjkanje mask in druge zaščitne opreme ob začetku pandemije.

Lanskega oktobra so v povezavi s preiskavami pri vseh treh potekale tudi hišne preiskave. Buzynova je prva, proti kateri je bil zdaj sprožen tudi uradni postopek. V prihodnjih tednih naj bi bil na zaslišanje na sodišče vabljen tudi Veran.

Postopek je pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto precejšen udarec za predsednika Emmanuela Macrona in njegovo stranko Naprej republika, ki ji pripadata tako Buzynova kot Veran.