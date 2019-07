V Franciji ugibajo: ali je nekdanji predsednik po čudežu zrasel?

Nekateri uporabniki spletnih družbenih omrežij so govorili o čudežu, drugi pa so resno povprašali Paris Match, ali je bila fotografija, objavljena na naslovnici, retuširana. A pri reviji so to zanikali in tudi pojasnili, kako je Sarkozy lahko nenadoma zrasel.

Foto: Paris Match Kot so navedli, so konec junija na domu in vrtu nekdanjega predsedniškega para v Parizu posneli več fotografij, na eni izmed njih pa so Sarkozyja in Brunijevo fotografirali tudi na stopnicah. In na tej fotografiji, ki so jo na koncu izbrali za naslovnico, nekdanji predsednik francoske republike stoji eno stopnico višje od žene.

Sarkozy, ki je bil na čelu Francije med letoma 2007 in 2012, je pred kratkim objavil avtobiografijo z naslovom Strasti. V njej opisuje svojo politično pot, pa tudi zasebno življenje. Med drugim v njej piše, da je bilo srečanje s Carlo Bruni "najpomembnejše v njegovem življenju".

Knjiga, ki je izšla v nakladi 200 tisoč izvodov, je bila v francoskih medijih deležna izjemne pozornosti, uvrstila pa se je tudi na prvo mesto med knjižnimi prodajnimi uspešnicami.