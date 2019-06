V Franciji razbili skupino neonacistov

Francoske oblasti so razbile skupino neonacistov, ki naj bi načrtovali napade na Jude in muslimane, so danes po poročanju francoskih medijev povedali pravosodni viri. V okviru preiskave so aretirali pet ljudi.

Policija je septembra lani v Grenoblu na jugovzhodu Francije aretirala pomožnega prostovoljnega pripadnika žandarmerije. Pri njem so našli strelivo za kalašnikovko, eksplozivna sredstva in pištolo znamke Glock. Nadaljnja preiskava jih je vodila do še štirih drugih pripadnikov skupine, med njimi dveh mladoletnikov, ki so jih aretirali do maja letos.

Januarja letos je preiskavo prevzelo protiteroristično tožilstvo, ki jih je obtožilo terorističnih kaznivih dejanj, vključno z izdelavo in transportom eksplozivnih naprav.

"Preiskava je pokazala, da so načrtovali napad, verjetno uperjen proti verskemu objektu," je povedal pravosodni vir. Podrobnejših informacij o specifičnih ciljih ali motivih ni podal, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah francoske televizije BFMTV so v pogovorih omenjali različne cilje, med drugim muslimane in tudi letno zasedanje krovne organizacije judovskih združenj v Franciji Crif. Skupina, ki je bila po ideologiji blizu neonacističnemu gibanju, se je poimenovala L'Oiseau Noir oziroma Črna ptica.

Francija je bila sicer od leta 2015 tarča več napadov džihadistov, a so oblasti razkrile tudi nekaj načrtov napadov skrajnih desničarjev. Novembra lani so aretirali šest ljudi, ki so načrtovali napad na francoskega predsednika Emmanuela Macrona.