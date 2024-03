V EU ponoči sklenili pomemben dogovor

Države članice EU in Evropski parlament so ponoči sklenili politični dogovor o okrepitvi solidarnosti in sodelovanja na področju kibernetske varnosti. Namen je izboljšati zmogljivosti zaznavanja, pripravljenosti in odzivanja na kibernetske grožnje v uniji, so sporočili s Sveta EU.

Akt Evropske unije o kibernetski solidarnosti vzpostavlja zmogljivosti za soočanje s kibernetskimi grožnjami in krepi mehanizme, namenjene sodelovanju med članicami.

Z njim želijo okrepiti solidarnost na ravni EU, usklajeno krizno upravljanje in zmogljivosti odzivanja. Med drugim predvideva vzpostavitev mehanizma za izredne kibernetske razmere, ki bo podpiral ukrepe na področju pripravljenosti in omogočal medsebojno finančno podporo. Vključeval bo še novo rezervo EU za kibernetsko varnost, ki jo bodo sestavljali zaupanja vredni zasebni ponudniki storitev na tem področju.

Vzpostavili bodo tudi vseevropski sistem opozarjanja

Učinkovitost mehanizma za izredne kibernetske razmere in uporabo rezerve EU bodo preučevali v okviru mehanizma za ocenjevanje in pregled kibernetskih incidentov, ki so se zgodili.

Z novo uredbo bodo v uniji vzpostavili tudi vseevropski sistem opozarjanja, v katerem bodo sodelovali nacionalni in čezmejni centri za varnostne operacije, ki skrbijo za izmenjavo informacij ter odkrivanje in odzivanje na kibernetske grožnje.

Namen akta, ki ga bosta morala pred uveljavitvijo Evropski parlament in Svet EU še uradno potrditi, je sicer podpreti zaznavanje in ozaveščanje o pomembnih ali obsežnih kibernetskih grožnjah in incidentih ter okrepiti pripravljenost in zaščito kritičnih subjektov in storitev, kot so bolnišnice.

Sozakonodajalca EU sta se dogovorila tudi za spremembo akta, sprejetega leta 2019. Dopolnitev, ki jo bosta obe instituciji prav tako morali še uradno potrditi, bo omogočila vzpostavitev evropske sheme certificiranja za zaupanja vredne storitve na področju kibernetske varnosti, so še navedli na Svetu EU.