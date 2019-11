V eksploziji avtomobila bombe na severu Sirije najmanj 13 mrtvih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turško obrambno ministrstvo je za napad obtožilo sirsko kurdsko milico YPG in Kurdsko delavsko stranko. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice so med ubitimi v eksploziji turški borci in civilisti.

Mesto Tal Abyad, ki leži na meji s Turčijo, je turška vojska osvojila v ofenzivi, ki jo je devetega oktobra sprožila proti kurdski milici YPG, zavezniku ZDA v boju proti skrajni skupini Islamska država.