Oven

V službi boste hitro poprijeli za delo, prav tako pa boste pri delu izredno produktivni. Sodelavci bodo občudovali vašo delovno vnemo, mnogi vam bodo zavidali. Delo boste danes opravili odlično. Na področju zdravja pa bodite še vedno previdni. Izogibajte se prepihu, saj bi lahko škodoval vašim sklepom.

Bik

Pred vami je naporen dan tako na področju dela kot na področju razumevanja z družino. Mnogi se bodo pritoževali, da jih ne pokličete in da ste na njih povsem pozabili. Sami veste, kaj je res, zato se opravičite, če je to potrebno. Pazite na svoje finance, ki vam bodo v tem tednu predstavljale težave.

Dvojčka

Danes boste raztreseni. Zadnje čase se zdi, da imate težave s koncentracijo, zato boste pri delu le težko osredotočeni. Z mislimi boste daleč stran. Mnogi se bodo spraševali, ali ste tako zaljubljeni, da ne morete ostati osredotočeni. Pazite na finance, saj vas čakajo odlivi, zato bi bilo zares nespametno, da bi brezglavo zapravljali.

Rak

Prijateljstvo bo postalo bolj močno in globoko. Mirno se prepustite temu odnosu, brez pričakovanj in strahu, kajti ni izključeno, da bo vajino druženje preraslo v ljubezensko zvezo. Ne prehitevajte dogodkov in sprejmite okoliščine, ki vam ali drugi strani še onemogočajo, da bi prekoračili tanko črto med prijateljstvom in ljubeznijo.

Lev

Odkrito se pogovorite glede nekih pravnih zadev, ki so bile sporne v preteklosti ali pa vas utegnejo ogrožati v prihodnosti. Vsekakor bi morali biti pazljivi glede odhodkov. Mogoče ne boste investirali velike količine denarja, vseeno se pa zna zgoditi, da bo, če bo to storjeno brez predhodnega dogovora, negativni vpliv na družino precejšnji.

Devica

Dobro premislite, preden boste sprejeli odločitve in nove poteze v karieri ali privatnem življenju. Hitre in nepremišljene reakcije bi dolgoročno imele zelo slabe posledice. Posvetite se financam, vlaganju ali varčevanju, nakupu ali trgovini, lahko pa načrtujete tudi letni dopust. Velik pomen boste dajali sodelovanju in prijateljstvu.

Tehtnica

Izogibajte se stresu, drugače se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe na delovnem mestu, saj vam bo poslovno življenje na splošno najbolj pomembno. V ospredje bodo stopile vaše ambicije, disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in napredovanju. Neuspeh boste doživljali zelo fatalno!

Škorpijon

Po vsej verjetnosti je vaše ljubezensko življenje razlog za vašo odtujenost in ravnodušje v službi. Glede partnerskega odnosa ste sprejeli napačen zaključek in odločitev. Razburja vas dejstvo, da se partner ni niti poskušal potruditi, da bi vas prepričal v nasprotno. Samski pa boste lahko ravno v službi našli svojo sorodno dušo.

Strelec

Danes boste čutili veliko delovnega elana. Ponovno se boste vrnili na ustaljene tirnice, saj ste bili prejšnji teden še povsem zmedeni. Naj vam delo predstavlja nov izziv. Uspešno se boste spopadli z nalogami, ki vam jih bodo naložili nadrejeni. Tudi uspeh bo kmalu viden, zato ne skrbite. Energijo boste prav gotovo vlagali v pravo smer.

Kozorog

Danes ali v naslednjih dneh boste po vsej verjetnosti spoznali nenavadno, ekstravagantno osebo, ki bo na vas naredila izjemno močan vtis. Nikar takoj ne začnite zidati gradov v oblakih, saj niste v dobrem obdobju za začetek nove, romantične zveze. Raje malo počakajte. Vezani in poročeni se boste s partnerjem malo težje razumeli.

Vodnar

Pričakujte zaplet na delovnem mestu. Spori med sodelavci bodo nekaj povsem običajnega. Naj vas to ne zmoti. Sledite izpolnitvi svojih delovnih obveznosti in bodite osredotočeni predvsem na svoje delo, saj boste na koncu vi odgovarjali zanj. Fizično počutje bo zelo dobro. V sebi boste imeli dovolj energije in zagona.

Ribi

Danes boste psihično obremenjeni. Neke težave iz preteklosti bodo ponovno prišle na površje, vendar pa ne dovolite, da bi vam to pokvarilo dan. Že popoldan boste boljše volje, saj vas bo nek znanec močno presenetil s pohvalo. Dan in večer se nikakor ne bosta poznala po jutru.