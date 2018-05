V Savdski Arabiji aretirali sedem aktivistov za pravice žensk

Savdske oblasti so pridržale sedem zagovornikov pravic žensk, med njimi tudi tri ženske, le nekaj tednov preden bi v kraljestvu ženskam dovolili voziti avtomobile, so danes sporočili iz organizacije za človekove pravice Human Rights Watch (HRW). Aretirane aktivistke so dlje časa protestirale proti prepovedi vožnje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tiskovni predstavnik varnostnih služb je v izjavi pojasnil, da so aretirani obtoženi izvajanja "organiziranega dela, s katerim bi kršili državna in verska načela" in da so bili v stiku s tujimi entitetami, povzema državno tiskovno agencijo SPA nemška tiskovna agencija dpa.

Kraljevi dvor aktivistom prepovedal komunikacijo z mediji

Oblasti jih še sumijo, da so novačili ljudi, ki delajo na občutljivih vladnih položajih in da so financirali "sovražne elemente" v tujini. S tem so skušali spodkopavati varnost, stabilnost in mir v kraljevini ter škodovati enotnosti.

Iz HRW so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili, da so aktiviste aretirali 15. maja. Opozorili so, da je kraljevi dvor že septembra lani aktiviste opozoril, naj ne govorijo s predstavniki medijev. Do poziva aktivistom pa je prišlo na dan, kot so oblasti sporočile, da bodo odpravile prepoved vožnje za ženske.

Slika je simbolična. Foto: Reuters

Vodja pisarne HRW na Bližnjem vzhodu Sarah Leah Whitson je opozorila, da se zdi, kot da je edini zločin, ki so ga aktivisti zakrivili, da so si želeli dovoliti ženskam voziti, preden je to dovolil prestolonaslednik princ Mohamed bin Salman.

V zadnjih mesecih je Savdska Arabija v okviru obsežnega reformnega procesa, ki ga je zagnal prestolonaslednik, popustila pri nekaterih strogih pravilih. Med drugim bodo lahko Savdijke od junija samostojno vozile avtomobile. Savdska Arabija je sicer edina država na svetu, ki ženskam še vedno ne dovoli za volan.