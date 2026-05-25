V DR Kongo več kot 900 domnevnih primerov ebole

V Demokratični republiki Kongo so doslej prepoznali več kot 900 domnevnih primerov ebole, je v nedeljo objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). O enakem številu poročajo tudi oblasti v prizadeti državi, kjer število z ebolo povezanih smrti ocenjujejo na 119.

"Ob okrepitvi prizadevanj za nadzor nad ebolo v DR Kongo je bilo doslej prepoznanih več kot 900 domnevnih primerov, vključno s 101 potrjenim," je omrežju X objavil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podatka o številu smrtnih žrtev, povezanih s to boleznijo, ni navedel.

Je pa pristojno ministrstvo v DR Kongo, ki poroča o 904 sumih na bolezen, navedlo, da naj bi za njo umrlo 119 ljudi. Kot uradni vzrok smrti so sicer ebolo z laboratorijskimi testi potrdili v desetih primerih.

Epidemija ebole ostaja aktivna v provincah Ituri, Severni Kivu in Južni Kivu, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še navedlo ministrstvo.

V Ugandi pet potrjenih primerov

V povezavi z izbruhom na vzhodu DR Kongo tudi iz sosednje Ugande poročajo o doslej petih potrjenih primerih ebole.

WHO domneva, da je dejansko število primerov bolezni precej višje, saj izbruh v prvih tednih ni bil prepoznan.

Zdravstveno tveganje zaradi izbruha ebole v DR Kongo je WHO v petek s stopnje visoko povišala na stopnjo zelo visoko. Tveganje na svetovni ravni sicer ostaja nizko.

Ebola je nevarna virusna bolezen, ki se širi z neposrednim stikom s telesnimi tekočinami. Povzročitelj najnovejšega izbruha te nalezljive hemoragične mrzlice je sev bundibugyo, ki so ga prvič izolirali leta 2007. Zanj ni niti cepiva niti specifičnega načina zdravljenja. Med simptomi so vročina, krvavitve in bruhanje.