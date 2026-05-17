Avtorji:
M. T., STA

Nedelja,
17. 5. 2026,
9.52

Osveženo pred

34 minut

Svetovna zdravstvena organizacija WHO ebola

WHO razglasila mednarodni alarm: cepivo za to bolezen ne obstaja

Ebola, virus, pandemija, epidemija, maske, zdravniki | Prejšnji izbruh ebole, zaradi katere je v zadnjih 50 letih v Afriki kljub napredku pri cepivih in zdravljenju umrlo okoli 15 tisoč ljudi, je avgusta lani prizadel osrednji del celine. | Foto Reuters

Prejšnji izbruh ebole, zaradi katere je v zadnjih 50 letih v Afriki kljub napredku pri cepivih in zdravljenju umrlo okoli 15 tisoč ljudi, je avgusta lani prizadel osrednji del celine.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva.

Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni je v soboto sporočil, da so do zdaj zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev in 336 domnevnih primerov. Povzročitelj najnovejšega izbruha te nalezljive hemoragične mrzlice je sev bundibugyo, ki so ga prvič izolirali leta 2007.

Razglasili so izredne razmere

WHO je zaradi dogajanja danes razglasila izredne razmere mednarodnega pomena na področju javnega zdravja. Gre za drugo najvišjo stopnjo pripravljenosti v skladu z mednarodnimi zdravstvenimi predpisi. Najvišja stopnja je pandemija.

Kot je opozorila WHO, dejanski obseg števila primerov in širjenja še ni znan. Zdravniki brez meja (MSF) so medtem sporočili, da pripravljajo obsežen odziv, hitro širjenje izbruha ebole pa so označili za "izjemno skrb vzbujajoče".

Najnovejši izbruh so potrdili v provinci Ituri na severovzhodu DR Kongo, ki meji na Ugando in Južni Sudan. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz sosednje Ugande, šlo je za državljana DR Kongo, poroča AFP.

Stopnja smrtnosti lahko doseže 50 odstotkov

"Za sev bundibugyo ni cepiva, ni specifičnega zdravljenja. Ima zelo visoko stopnjo smrtnosti, ki lahko doseže 50 odstotkov," je opozoril minister za zdravje DR Kongo Samuel-Roger Kamba. Med simptomi bolezni so vročina, krvavitve in bruhanje.

Cepiva so na voljo le za sev zaire, ki ima višjo stopnjo smrtnosti, in sicer od 60 do 90 odstotkov.

Najnovejši izbruh so potrdili v provinci Ituri na severovzhodu DR Kongo, ki meji na Ugando in Južni Sudan. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz sosednje Ugande, šlo je za državljana DR Kongo, poroča AFP.

Prejšnji izbruh ebole, zaradi katere je v zadnjih 50 letih v Afriki kljub napredku pri cepivih in zdravljenju umrlo okoli 15 tisoč ljudi, je avgusta lani prizadel osrednji del celine.

