V delfinih v severnem Jadranu velike količine strupenih snovi

Raziskava društva Morigenos je pokazala na visoke koncentracije prepovedanih strupenih spojin v delfinih v severnem Jadranu, ki se prenašajo z mame na mladiča. Gre za poliklorirane bifenile oziroma umetne kemikalije, ki so se nekoč uporabljale pri izdelavi različnih izdelkov, vključno z električno opremo, zaviralci gorenja in barvami.

Poliklorirani bifenili (PCB) so po navedbah slovenskega društva za morske sesalce Morigenos ena najbolj strupenih snovi, kar jih je ustvaril človek. Visoka izpostavljenost tem spojinam pri živalih povzroča oslabitev imunskega sistema in znatno zmanjša rodnost. Slednja se lahko izraža kot povečano število splavov ali kot visoka smrtnost novorojenih mladičev, so sporočili iz društva.

Visoke vsebnosti snovi so skrb vzbujajoče

Med analiziranimi delfini jih je 87,5 odstotka imelo koncentracije PCB nad pragom toksičnosti, pri katerem pride do fizioloških vplivov pri morskih sesalcih, 65,6 odstotka pa jih je imelo koncentracije nad pragom, za katerega je bilo ugotovljeno, da vodi v nesposobnost razmnoževanja pri morskih sesalcih.

Takšne visoke vsebnosti onesnaževal so po navedbah raziskovalcev skrb vzbujajoče predvsem v kombinaciji z drugimi grožnjami, kot so naključni ulov v ribiške mreže, vpliv pomorskega prometa, onesnaženje s plastiko, pomanjkanje plena in podobno.

Samci z bistveno višjo koncentracijo strupov kot samice

Po ugotovitvah raziskave imajo samci bistveno višje koncentracije onesnaževal kot samice. Do tega pride, ker samice velik del svojega toksikološkega bremena prenesejo na mladiče v času brejosti in dojenja.

Kot so še pojasnili raziskovalci, dodatno vrednost raziskavi daje dejstvo, da so pri njej uporabili tako vzorce naplavljenih poginulih živali kot živih živali. "Čeprav to ni prva raziskava, ki je ta dva vidika uspešno združila, so tovrstne raziskave v svetu še vedno razmeroma redke, predvsem v Sredozemskem morju, ki velja za največje polzaprto morje na svetu," so navedli.