Katastrofa: po Dalmaciji divjajo požari

V torek smo poročali o požaru, ki je izbruhnil na območju Skradina v Dalmaciji. Hud požar se je razvnel tudi v Gornjih Tučepih v predelu Čovići, razmere na terenu pa so še vedno težke, poroča spletni portal Index.hr. Ognjena črta je dolga kar štiri kilometre. Po zadnjih podatkih je ogenj prodrl v naravni park Biokovo in zajel bližnji ranč, iz Gornjih Tučepov pa je bilo slišati močne detonacije.

I dalje gori u Gornjim Tučepima, na terenu više od 230 vatrogasaca. pic.twitter.com/QfT3YU4L7r — Radio Dalmacija (@RadioDalmacija) July 31, 2024

FOTO, VIDEO / Dalmacija u plamenu, požari buknuli na više lokacija: "Ovo je katastrofa". Više na: https://t.co/lx88Itgw31 Foto: N1 pic.twitter.com/RluLrFWiNk — N1 Hrvatska (@N1Hrvatska) July 30, 2024

VIDEO Dalmacija u plamenu: Snage s kontinenta kreću prema obali, širi se požar kod Tučepahttps://t.co/MZa2NKj9WB — 24sata (@24sata_HR) July 30, 2024

Gasilci se še vedno borijo z ogromnim požarom nedaleč od Skradina v Šibeniško-kninski županiji. Včeraj ves dan in tudi nocoj je bilo dramatično. Po zadnjih podatkih je na območju Skradina zgorelo več kot 780 hektarjev borovega gozda in nizkega rastlinja. Hiše trenutno niso ogrožene.

Po ukazu poveljnika gasilcev so na pomoč na ogrožena območja napotili dodatne gasilske enote. Na območje Dubravice so napotili gasilsko brigado Karlovške županije, v Splitsko-dalmatinsko županijo pa gasilska brigada Zagreb. S požarom v Tučepih se bori skoraj 240 gasilcev, na terenu je 55 vozil.

Z območja Tučepov je bilo slišati močne detonacije. Ni znano, ali je eksplodiralo vozilo ali orožje, shranjeno v hišah.

Gasilci z vse riviere se z nadčloveškimi napori trudijo pogasiti požar, pepel pada kot dež. Gašenje ovira močna burja, saj se zaradi vetra ogenj hitro širi.

Gasilci dežurajo pred tučepsko cerkvijo sv. Nikole Tavelića, v ognju je več kot 90 odstotkov oljčnikov in kmetijskih površin ter zapuščenih zemljišč. Vile in hiše so gasili z vodo iz bazenov.

Avtocesta proti Dubrovniku je že odprta za promet, cesta Makarska–Vrgorac pa je zaprta.

Na prizorišče prihajajo letala kanaderji – dva letita v smeri Tučepov, en kanader in dva air tractorja pa v Skradin.

Gasilci poskušajo preprečiti širjenje požara v Narodnem parku Krka

Požar na območju Smokovićev v Zadarski županiji so danes ponoči ukrotili, gasilci požarišče še vedno varujejo. V Tučepih so gasilci ubranili hiše, v Šibensko-kninski županiji pa si prizadevajo preprečiti širjenje požara v nacionalni park Krka, so sporočili iz Hrvaške gasilske zveze ( HVZ). Zaradi varnosti je glavni gasilski poveljnik predlagal, da se turistom danes prepove vstop v Nacionalni park Krka.