V Čilu v starosti 121 let umrl najstarejši moški na svetu

Najverjetneje najstarejši moški je bil rojen 25. Julija 1896, a ga Guinnessova knjiga rekordov ni uradno priznala za najstarejšega, zaradi pomanjkljivih uradnih podatkov, ki bi potrdili njegov rojstni datum.

Pri padcu s postelje si je zlomil tri rebra, od katerih je eno predrlo pljuča. Po operaciji je bil v oskrbi na intenzivni negi. Kljub temu, da so bili zdravniki optimistični glede njegovega preživetja, se je poškodba pljuč v zadnjih dneh tako poslabšala, da je stoletnik poškodbi podlegel.

Celino Villanueva je bil kmet, ki se nikoli ni poročil in ni imel živečih sorodnikov, zanj sta skrbeli Ivonne Morales in njena 85-letna mama Marta Ramirez, ki sta Villanuevo posvojili, ko je pri 90 letih ostal brez kakršnekoli pomoči. Čeprav je njegova oskrba od njiju zahtevala veliko energije, ga v dom za ostarele nista želeli namestiti, ker naj bi se bali, da bi tam zelo hitro umrl, piše Guardian.

Čeprav je bil v Čilu prepoznan kot najstarejši človek, mu v zadnjih letih ni bilo najlažje. Lani je bil tudi v oskrbi v bolnišnici, a izkušnja naj bi bila zanj travmatična, saj je končal privezan na posteljo, ker naj bi prevečkrat zahteval, da želi sam uporabiti stranišče.

Ker je bil v svoji državi znan, tamkajšnja družbena omrežja danes preplavljajo njegove slike.

