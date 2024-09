Notranji minister nemške zvezne dežele Brandenburg Michael Stübgen iz vrst krščanskih demokratov (CDU) je zaradi domnevnih povezav z islamističnima skupinama Muslimanska bratovščina in Hamas prepovedal islamsko združenje Fürstenwalde al-Salam, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Ne moremo tolerirati združenj, ki nasprotujejo ustavnemu redu ali ideji o harmoniji med narodi," je v danes objavljeni izjavi dejal Stübgen, ki je ukrepanje proti združenju napovedal že pred časom.

"Organizacija deluje v nasprotju s svobodno demokratično ureditvijo, širi antisemitske zgodbe in Izraelu zanika pravico do obstoja," je zatrdil in dodal, da je treba "žarišče kulture islamizma iz kamene dobe" zatreti v kali.

Do prepovedi združenja prihaja manj kot dva tedna pred deželnimi volitvami v Brandenburgu, na katerih najvišje kotira skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), kampanjo pa sta zaznamovali vprašanji migracij in verskega ekstremizma.

Nemčija palestinsko islamistično gibanje Hamas uvršča med teroristične organizacije, Muslimansko bratovščino pa prišteva med "pomembne islamistične skupine".

Zaradi spornih povezav zaprli že dva centra

Julija so oblasti zaprle islamski center v Hamburgu, ki naj bi bil povezan z Iranom in proiranskim šiitskim gibanjem Hezbolah iz Libanona. Mesec dni prej so na Spodnjem Saškem prav tako zaradi povezav z islamisti društvu Nemškogovoreča muslimanska skupnost prepovedali delovanje.