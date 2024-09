Izraelska vojska je v napadu na šotorsko naselje z razseljenimi Palestinci v osrednji Gazi danes ubila najmanj štiri osebe. Napad se je zgodil na t. i. varnem območju v bližini bolnišnice Al Aksa. Še trije Palestinci so bili ubiti v obstreljevanju mesta Gaza, šest pa so jih izraelske sile ubile na zasedenem Zahodnem bregu.

Izrael je tudi tokratni napad na palestinsko enklavo upravičil z domnevno prisotnostjo pripadnikov palestinskih skupin Hamas in Islamski džihad, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Število ubitih Palestincev v trajajočih operacijah Izraela na Zahodnem bregu je medtem naraslo na 40.

Grozljiv konec za 16-letnika

Izraelska letala so danes zadela avtomobil in ubila pet potnikov v kraju Tubas, vojaki pa so v begunskem taborišču Fara s streli pokončali 16-letnika. Po navedbah palestinske tiskovne agencije Wafa so vojaki reševalcem onemogočili dostop do najstnika, nato pa da so ga z vojaškim buldožerjem po tleh zvlekli iz območja taborišča.

Izrael je minulo sredo sprožil največjo vojaško operacijo na Zahodnem bregu v dveh desetletjih. Odtlej vojaki blokirajo več krajev in izvajajo množične aretacije. Hkrati namerno uničujejo infrastrukturo, zaradi vsega tega pa se lokalno prebivalstvo sooča s pomanjkanjem osnovnih dobrin, piše katarska televizija Al Jazeera.

Hamas: Netanjahu poskuša onemogočiti dosego premirja v Gazi

Gibanje Hamas je izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja danes obtožilo, da poskuša onemogočiti dosego premirja v Gazi, potem ko je ta Hamasu očital, da zavrača pogovore. Netanjahu je po skoraj 11 mesecih vojne v Gazi pod naraščajočim pritiskom domače javnosti, naj s palestinskim gibanjem vendarle sklene dogovor o izpustitvi talcev.

Izraelski premier je v sredo sporočil, da "poskušajo najti neko področje za začetek pogajanj," a da Hamas to zavrača, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hamas je v odzivu ponovil stališče, da nov dogovor ni potreben, saj da so se pred meseci strinjali s predlogom ameriškega predsednika Joeja Bidna.

Predsednik ZDA je namreč maja predstavil trifazni načrt, ki predvideva ustavitev spopadov, izmenjavo ujetnikov, umik izraelskih sil iz Gaze in obnovo razdejane enklave. Izrael kljub drugačnim zagotovilom Washingtona nikoli ni pristal na ta dogovor in je nadaljeval napade na Gazo tudi po sprejetju resolucije o tem načrtu v Varnostnem svetu ZN.

Hamas je v današnji izjavi na omrežju Telegram posvaril pred "Netanjahujevimi triki", izraelskega voditelja pa obtožil, da pogajanja uporablja za podaljševanje agresije proti Palestincem.

ZDA pripravljajo nov mirovni sporazum

Washington, ki od začetka ofenzive v Gazi Izraelu zagotavlja vojaško in diplomatsko podporo, naj bi poskušal medtem oblikovati nov mirovni sporazum, navajajo viri tiskovne agencije Reuters.

Netanjahu je po nedavni najdbi posmrtnih ostankov šestih izraelskih talcev v Gazi pod vse večjim pritiskom domače javnosti, naj vendarle sklene dogovor s Hamasom. Predsednik skrajno desne izraelske vlade kljub temu ne kaže resnične pripravljenosti za premirje, saj med drugim vztraja pri stališču, da bo vojska tudi ob morebitnem dogovoru obdržala nadzor nad mejo med Gazo in Egiptom.