V Belgiji umrlo sedem polno cepljenih starostnikov

Sedem stanovalcev enega izmed domov za ostarele v Belgiji je umrlo, potem ko so se okužili z različico koronavirusa, ki so jo prvič odkrili v Kolumbiji. Gre za del različice kappa novega koronavirusa. Starostniki so bili sicer polno cepljeni, a v zelo slabem zdravstvenem stanju, še poročajo tuji mediji.

Stanovalci so bili po ugotovitvah virologov okuženi z različico koronavirusa, ki izvira iz Kolumbije. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni je rod B1.621 označil kot del kappa različice koronavirusa, ne pa kot samostojno različico virusa. V zadnjih nekaj tednih so sicer omenjeni rod potrdili v ZDA, medtem ko so v Evropi okužbe redke.

"Oskrbovanci doma za ostarele v belgijskem mestu Zaventem blizu Bruslja so bili stari med 80 in 90 let. Nekateri med njimi so bili v slabem fizičnem stanju," je za Reuters pojasnil Marc Van Ranst, virolog z Univerze v Leuvenu, ki je opravil analizo virusa, s katerim so se okužili pokojni.

Znanstveniki še ne vedo, ali je različica kappa bolj kužna od ostalih. "Skrb vzbujajoče je to, da so oskrbovanci umrli kljub temu, da so bili polno cepljeni," je dejal Van Ranst.

V domu za ostarele v Zaventemu je bilo okuženih 21 stanovalcev skupaj z več zaposlenimi. Okuženo osebje je imelo le blage simptome.