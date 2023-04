V Avstriji zasačili Nemca s 14 lobanjami v prtljažniku avtomobila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so sprožili preiskavo.

Policisti so sprožili preiskavo. Foto: Thinkstock

Avstrijska policija je zasačila Nemca, ki sta iz cerkvene kostnice na jugu države odnesla 14 lobanj. Moška sta se zagovarjala, da sta te posmrtne ostanke vzela, ker se zanimata za kulturo žalovanja in pokopa.

Moška, doma iz Regensburga na Bavarskem, so policisti ustavili v petek med rednim nadzorom prometa in v njunem prtljažniku našli lobanje. Te so iz prosto dostopne kostnice v avstrijskem Mölblingu.

Nemca bodo najverjetneje ovadili zaradi motenja miru mrtvih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V kostnicah so v preteklosti shranjevali kosti iz prekopanih grobov.