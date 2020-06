V Avstriji začeli parlamentarno preiskavo afere Ibiza

Dobro leto dni po izbruhu avstrijske politične afere Ibizia, in sicer med ljudsko stranko (ÖVP) in svobodnjaki, ki je odnesla koalicijsko avstrijsko vlado, je danes na Dunaju začela delovati parlamentarna preiskovalna komisija o aferi. Danes naj bi zaslišali prve priče.

Med njimi oba glavna protagonista afere, nekdanjega vodjo svobodnjakov (FPÖ) in podkanclerja Heinza-Christiana Stracheja ter nekdanjega vodjo poslanske skupine FPÖ Johanna Gudenusa. Afera Ibiza je maja lani pretresla avstrijsko politiko. Takrat se je v javnosti pojavil videoposnetek, ki je nastal na Ibizi, v katerem Strache Aljono Makarovo, domnevno nečakinjo ruskega oligarha Igorja Makarova, posredno nagovarja h korupciji. Na srečanju je bil prisoten tudi Gudenus, piše STA.

Odstopil kot podkancler

Makarov je kasneje zanikal, da bi sploh imel kakšno nečakinjo. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi bila na videoposnetku v resnici študentka iz BiH z odličnim znanjem ruščine. Po aferi je Strache odstopil tako kot podkancler kot tudi vodja svobodnjakov, posledično je razpadla tudi takratna koalicijska vlada med FPÖ in ÖVP.

Opozicijski Neos in socialdemokrati so pred začetkom današnje seje preiskovalne komisije napovedali, da želijo pred komisijo v petek povabiti tudi sedanjega notranjega ministra Karla Nehammerja in pravosodno ministrico Almo Zadić v zvezi z dostopnostjo do dokumentov ter zaplenjenim videoposnetkom, na podlagi katerega je izbruhnila afera Ibiza, poroča STA.

Pravosodna ministrica Alma Zadić. Foto: Reuters

Danes naj bi pred komisijo kot prvi pričal novinar Florian Klenk, ki si je ogledal celoten videoposnetek, ki preiskovalni komisiji sicer še ni na voljo. Njegovo zaslišanje za medije bi se moralo začeti ob 10. uri, a je prišlo do zamude, ker morajo člani komisije najprej razrešiti nekaj poslovniških pravil. Ob tem napoveduje, da bi lahko današnja seja preiskovalne komisije trajala zelo dolgo.

Zagato naj bi povzročila odločitev avstrijskega notranjega ministrstva, da vse dokumente, ki so jih dostavili komisiji, so označili z oznako 1, kar pomeni, da mediji ne bi smeli biti prisotni, ko bo komisija obravnavala tovrstne dokumente. Za petek so sicer pred komisijo že povabili milijarderko Heidi Goess-Horten ter izdelovalca orožja Gastona Glocka in lastnika Novomatica Johanna Grafa. Vsi trije so se že vnaprej opravičili iz zdravstvenih razlogov, saj naj bi spadali v rizično skupino za covid-19.

Heidi Goess-Horten velja za največjo donatorko ljudske stranke, na videoposnetku afere Ibiza pa naj bi se Strache z njo hvalil. Strache na posnetku tudi omenja Glocka kot enega od desetih potencialnih donatorjev FPÖ, ki naj bi stranko prikrito financiral prek nakazil neki neprofitni organizaciji. Kot donatorja stranke naj bi omenjal tudi Grafa, še navaja STA.