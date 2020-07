V Avstriji od petka spet obvezne zaščitne maske

V Avstriji bodo od petka spet obvezne zaščitne maske v trgovinah, na poštah in bankah, je sporočila vlada na Dunaju, potem ko so v preteklih tednih potrdili več žarišč novega koronavirusa. Obenem bodo omejili vstop v državo za potnike iz držav Zahodnega Balkana.

V Avstriji so čakali, da se je kancler Sebastian Kurz vrnil z vrha EU v Bruslju, preden so se odločili glede nadaljnjih ukrepov v boju proti koronavirusu. V skladu s pričakovanji bodo od petka spet obvezne zaščitne maske. S tem želijo zaščititi predvsem starejše prebivalce in osveščati prebivalce, da pandemije še ni konec, je danes pojasnil Kurz, poroča STA.

Zaostrili bodo nadzor na mejah

Dodatno bodo zaostrili tudi nadzor na mejah. Veliko novih primerov okužb z novim koronavirusom v Avstriji so namreč povezali z ljudmi, ki so se vrnili iz držav Zahodnega Balkana, je povedal kancler. Na seznamu rizičnih držav so tako Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija. Vstop v Avstrijo bo možen le ob predložitvi testa o neokuženosti, ki so ga izdali potrjeni laboratoriji, ali ob upoštevanju 14-dnevne karantene. Avstrijske oblasti pa bodo okrepile tudi nadzor karantenskih odločb, piše STA.

Dvomijo o učinkovitosti obveznega nošenja mask

Več avstrijskih strokovnjakov s področja zdravstva je podvomilo o učinkovitosti obveznega nošenja mask, saj da so se nova žarišča pojavila v cerkvah in klavnicah, ne pa v trgovinah.

V Avstriji so doslej potrdili 19.805 okužb z novim koronavirusom, v zadnjih 24 urah so jih potrdili 84. V začetku meseca so dnevno potrdili tudi po več kot sto novih okužb. Aktivno okuženih je pri naših severnih sosedih 1386 ljudi. V bolnišnici je 96 bolnikov, od tega 18 na intenzivni negi, še poroča STA.