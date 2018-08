V Arizoni se poslavljajo od senatorja McCaina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prebivalci Arizone se danes poslavljajo od nekdanjega republikanskega senatorja in veterana vietnamske vojne Johna McCaina, ki je za posledicami možganskega tumorja umrl v soboto. Žalne slovesnosti na dan, ko bi McCain praznoval 82. rojstni dan, so se v Kapitolu v Phoenixu udeležili tudi njegova soproga Cindy in njegovi otroci.