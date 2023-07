V Angliji najdaljša stavka zdravnikov v zgodovini javnega zdravstva

Stavka mladih zdravnikov je sicer samo ena od stavk zaposlenih v javnem zdravstvu v Veliki Britaniji v zadnjih mesecih, saj so z zahtevami po višjem plačilu in boljših delovnih pogojih ob zdravnikih stavkali tudi medicinske sestre in reševalci.

V Angliji so danes zdravniki začeli najdaljšo stavko v 75-letni zgodovini britanskega sistema javnega zdravstva NHS. Več tisoč mladih zdravnikov je začelo petdnevno stavko, s katero zahtevajo višje plače in boljše delovne pogoje. NHS je opozoril, da lahko pacienti pričakujejo motnje pri zdravstveni oskrbi.

Eden od stavkajočih v Londonu je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da zdravstveni sistem že dolgo deluje na podlagi dobre volje zaposlenih in da je sedaj zadnja priložnost, da to spremenijo. V nasprotnem primeru bodo mnogi njegovi kolegi odšli v tujino, v države, "ki skrbijo za svoje zdravnike".

Zaradi stavke mladih zdravnikov, ki predstavljajo skoraj polovico vseh zdravnikov v javnem zdravstvu, bodo do torka zjutraj preložili več tisoč pregledov. Starejši zdravniki bodo kolege nadomestili pri zagotavljanju oskrbe nujnih primerov, preden bodo naslednji teden v četrtek in petek tudi sami začeli stavkati, poroča britanski BBC.

Minister za zdravje: Zahteva mladih zdravnikov nerazumna

Mladi zdravniki so kritični do vlade, ker se pred stavko ni hotela z njimi pogovarjati. Minister za zdravje Steve Barclay pa je izpostavil, da je zahteva po 35-odstotnem povišanju plače nerazumna in da bodo s stavko ogrozili varnost bolnikov.

Stavkajoči zahtevajo vrnitev ravni plač na leto 2008, saj trdijo, da so se jim zato, ker jih od takrat niso usklajevali z inflacijo, plače dejansko znižale za 26 odstotkov. Vlada, ki jim ponuja petodstotno zvišanje, ocenjuje, da bi izpolnitev njihove zahteve dejansko pomenila zvišanje plač za 35 odstotkov. Mladi zdravniki tudi opozarjajo, da kopičenje nedokončanega dela po pandemiji covid-19 skupaj s pomanjkanjem osebja močno povečujeta njihove delovne obremenitve in ogroža bolnike.

Nezadovoljstvo zaposlenih v javnem zdravstvu narašča

Stavka mladih zdravnikov je sicer samo ena od stavk zaposlenih v javnem zdravstvu v Veliki Britaniji v zadnjih mesecih, saj so z zahtevami po višjem plačilu in boljših delovnih pogojih ob zdravnikih stavkali tudi medicinske sestre in reševalci. Zaradi stavk so doslej odpovedali ali prestavili že več kot 600 tisoč pregledov, navaja BBC.

V času, ko se država sooča z naraščanjem življenjskih stroškov, so v zadnjem letu stavkali tudi v drugih sektorjih, med drugim strojevodje in pravniki.

NHS se je po pandemiji covid-19 ob pomanjkanju osebja znašel v doslej najgloblji krizi tudi zaradi varčevalne politike konservativne vlade, ki je na oblasti 13 let, in staranja prebivalstva. Ob pomanjkanju 112 tisoč medicinskih sester in zdravnikov, vse daljših čakalnih dobah in slabši uspešnosti pri zdravljenju nekaterih bolezni, na primer nekaterih vrst raka, v primerjavi z drugimi državami, je v krizi, čeprav vlada za zdravstvo namenja daleč največji delež proračuna − skoraj 12 odstotkov.

Po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj je Velika Britanija s 3,2 zdravnika na tisoč prebivalcev na dnu lestvice zahodnoevropskih držav. Aprila je na rutinsko zdravstveno oskrbo čakalo rekordnih 7,4 milijona ljudi. Skoraj 3,1 milijona jih je čakalo več kot 18 tednov, 371 tisoč pa več kot leto dni.