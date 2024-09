Oblasti v Afganistanu so po odhodu ameriških vojakov leta 2021 odpravile številne pridobitve Zahoda, ne pa tudi proizvodnje energijskih pijač, ki so ponekod v tej državi dostopne lažje kot voda. Gre celo za cvetočo domačo industrijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem ko je alkohol v Afganistanu prepovedan, s kofeinom in sladkorjem bogate energijske pijače tam uživajo vsi, od pripadnikov tajne policije do otrok. Oglasov zanje - domače blagovne znamke nosijo imena, kot so Commando, Attack in Predator -, je celo več kot tistih za propagando talibanskih oblasti, navaja AFP.

Kot so za agencijo povedali različni Afganistanci, je uživanje energijskih pijač postalo navada in odvisnost. Življenje v Afganistanu je težko, ljudje trdo delajo, s pomočjo teh pijač pa lažje prenašajo utrujenost. Prinašajo jim veselje v življenje, je za AFP dejal 36-letni prodajalec Ahmad Gulab.

Mnogi v Afganistanu v teh pijačah vidijo tudi nadomestek za nezadostno in nekakovostno prehranjevanje. Po podatkih Svetovnega programa za hrano (WFP) namreč 90 odstotkov Afganistancev v z revščino prepredeni državi ni zadostno prehranjenih.

A tako pogosto pitje energijskih pijač terja svoj davek. Prekomerno uživanje kofeina lahko povzroči visok krvni tlak, razbijanje srca, tesnobo in nespečnost.

Industrija energijskih pijač torej cveti tudi v Afganistanu. Na zahodu Herata podjetje Pamir Cola, ki naj bi bilo le manjši igralec na tem trgu, proizvede prek milijon pločevink dnevno. To v državi, ki šteje 40 milijonov prebivalcev, zadostuje za dve pločevinki na vsakega Afganistanca na dan, piše AFP, ki sicer opozarja, da je te številke težko preveriti.