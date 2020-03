Usodni da dahnila v bolnišnični sobi #video

V bolnišnici v Cambridgeu v Veliki Britaniji so se zaposleni izkazali s pohvale vredno potezo. Konec februarja so za enega od bolnikov na intenzivni negi, ki čaka na presaditev srca, organizirali poročno slovesnost. 31-letni bolnik se je z zaročenko poročil v svoji bolnišnični sobi.

31-letnega Liama Hanrahana so v bolnišnico v Cambridgeu sprejeli sredi januarja, trenutno pa na oddelku za intenzivno nego čaka na presaditev srca. Po zaslugi bolnišničnega osebja sta 31-letnik in njegova zaročenka konec prejšnjega meseca v bolnišnici dahnila usodni da.

Cvetje, torte in hrano za poroko so prispevali številni lokalni podjetniki, po civilnem obredu pa je sledila cerkvena poroka v kapeli v bolnišnici. Obredu so prisostvovali družini ženina in neveste, bolnišnično osebje ter drugi bolniki in njihovi sorodniki.